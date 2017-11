Schulnotiz: Einblicke in ein Leben mit Beeinträchtigung

Wie eine Beeinträchtigung das eigene Leben auf den Kopf stellt, das machten Christian Rupp, Michael Schulz und Doris Ehrernreich, die mit ihren Begleitern im Gymnasium Marktbreit zu Besuch waren, der Schülern der 7. Klassen deutlich. Ergänzt wurden diese Ausführungen durch einen Workshop der Polizei, in dem Alexandra Brem von der Polizeiinspektion Kitzingen die Jugendlichen mit Gewaltprävention vertraut machte, teilen die Schüler mit. Blinde und Gehörlose gaben Einblicke in ihren Alltag. Beispielsweise zeigte Michael Schulz, der seit 20 Jahren voll erblindet ist, wie man mit einem Blindenstock umgehen muss, um ihn als Hilfe beim Gehen einsetzen zu können. Christian Rupp, der von Geburt an blind ist, erklärte den Siebtklässlern, wie es ihm digitale Medien ermöglichen, seinen Beruf als Protokollführer am Amtsgericht Würzburg auszuüben. Er erklärte ihnen auch die Blindenschrift, zeigte, wie sein Laptop ihm alles Geschriebene vorliest und wie die Nachricht in einer Leiste unter der Tatstatur mit kleinen Noppen in Blindenschrift dargestellt wird. Schon bei der Begrüßung von Doris Ehrenreich, die in als Kind ihr Gehör verlor, mussten sich die Schüler umstellen. Nun war das Visuelle gefordert.

Sie lernten einige Bewegungen der Gebärdensprache kennen und Ehrenreich beantwortete alle Fragen, heißt es in der Mitteilung weiter. Hilfestellung bei der Unterhaltung gab Sozialpädagogin Uta Schmitgen, indem sie in die Gebärdensprache übersetzte. Zum Schluss zeigte Polizistin Brem richtiges Verhalten in Gewaltsituationen.