Schule bekommt Wärmeverbund-Außenfassade

Für den Umbau und die Sanierung des Willanzheimer Schulhauses soll bis November die Entwurfsplanung fertig sein.

Wie die Bürgermeisterin den Gemeinderat Hüttenheim informierte, habe sich jetzt heraus gestellt, dass im Zuge des Projektes der Bau eines Hartplatzes mit Weitsprunganlage bezuschusst würde. Die Gemeinde hat inzwischen Kontakt mit dem Sportverein aufgenommen, mit dem Ergebnis, dass der Hartplatz noch ins neue Sportvereinsgelände mit hinein passen würde. Dann werde der Hartplatz mit Weitsprunganlage für die Schüler und des Vereinstrainings zur Nutzung bereit stehen.

Das Gremium ging in Detailfragen und folgte dabei fast ausnahmslos den Vorschlägen des Architekturbüros Konopatzki & Edelhäuser. Nur einmal entschied sich die Ratsrunde gegen den Vorschlag der Planer, großformatige Platten mit Hinterlüftung an der Außenfassade zu wählen.



Stattdessen entschied sich das Gremium für ein Wärmeverbundsystem, das mit 55 000 Euro halb so viel kostet wie die Plattenlösung. Bis zur kommenden Sitzung soll die Kostenermittlung abgeschlossen sein und dann der Zuschussantrag auf FAG-Mittel gestellt werden. Katharina Söllner und Ralph Schäffner vom Landschaftsplanungsbüro arc.-grün stellten den Planungsentwurf für den Schulhof und die Außenanlagen vor.

Vorschläge kamen gut an

Die Vorschläge kamen am Ratstisch gut an, mit der Ausnahme eines schmalen steilen Stücks, um Höhenunterschiede zu überwinden. Nicht nur Timo Engelmann hatte Bedenken, dass das Rasenmähen dort schwierig sei, weil das Teilstück abschüssig ist.

Weitere Themen im Rat waren:

• Die Hinweistafel vor dem historischen Rathaus soll vergrößert werden. Vor allem weil die Raiffeisenbank Kitzinger Land darum gebeten hatte, um auf ihren Geldautomaten aufmerksam zu machen. Jetzt beschloss der Gemeinderat eine vom Landesamt für Denkmalpflege abgesegnete Vergrößerung der bisherigen Werbetafel um Schilder der Raiffeisenbank, Brigittes Friseurstübchen und der Bäckerei Will.

• Die beabsichtigte Erweiterung des Gewerbegebietes Alte Reichsstraße in Iphofen könnte den Willanzheimern einen Vorteil bringen. Denn im Zuge der Umsetzung soll eine Stromfreileitung in die Erde verlegt werden, was dann auch für ein Teilstück vor dem Willanzheimer Wäldchen der Fall wäre.

• Das Ratsgremium entsprach einem Antrag der evangelischen Kirchengemeinde zum unterirdischen Installieren eines Gastanks nahe dem Gemeindehaus, wobei eine gemeindliche Fläche vor dem Kriegerdenkmal betroffen wäre. Wenn der Gastank verwirklicht wird, will die Gemeinde die Gelegenheit nutzen, den Platz davor etwas umzugestalten.

• Das Forstamt erkannte die Stockhiebprämie für die Periode 2015/16 im Willanzheimer Güterwald an, die Prämien wird die Gemeinde an die Waldbesitzer weitergeben.

• Erneut musste sich das Gremium mit Abfallablagerungen in der Flur beschäftigen und noch ärgerlicher ist die Beschädigung einer befestigten Flurstraße zwischen Willanzheim und Markt Herrnsheim. Der Weg ist massiv beschädigt, der Verursacher hat sich aber nicht gemeldet, weshalb die Gemeinde jetzt 300 Euro Belohnung ausgesetzt hat für Hinweise zur Aufklärung des Schadensfalls.

• Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert informierte, dass der morgens von Hüttenheim nach Iphofen und nach Schulschluss wieder zurückfahrende Bürgerbus noch besser angenommen werden könnte. Für die vier Kinder, die von Herrnsheim nach Willanzheim mitfahren können, ist das eine gute Sache, so die Bürgermeisterin.