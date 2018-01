Schützenkönige in Füttersee

(ppe) Zur Kirchweih in Füttersee wurden auch neue Majestäten der Schützengesellschaft proklamiert. Oliver Ortner wurde Schützenkönig. gefolgt von Katharina Petschl (1. Ritter) und Sabine Mauer (2. Ritter). Jugendkönigin wurde Emma Beck vor von Lena Gampel (1. Ritter) und Paul Link (2. Ritter). Die Würde der Bürgerkönigin holte sich Nicole Dannert, gefolgt von Benjamin Rückel und Beatrice Kilian, heißt es in einer Pressemitteilung der Schützen. Die Kirchweihscheibe holte sich Armin Winterstein vor Kruimer Karl und Monika Gampel. Die Damenscheibe erschoss sich Brigitte Kaul vor Kerstin Wittmann und Lena Gampel. Die Bürgerscheibe schoss Katharina Petschl vor Jens Kräck und Tizian Mangold. Der 1. Platz beim Preisschießen war in diesem Jahr eine Motorsäge, welche sich Heike Beck sicherte, den 2. Platz belegte Andreas Klein und den 3. Platz Thomas Mauer. Weiterhin wurde ein Wanderpokal, gestiftet vom Patenverein Castell herausgeschossen. Diesen schoss Aaron Mehring gefolgt von Katharina Petschl und Thomas Gampel, heißt es in der Mitteilung der Schützen.