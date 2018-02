Schützen sind europaweit unterwegs

„Ich bin stolz darauf, so einen jungen und erfolgreichen Verein zu führen“, sagte Schützenmeisterin Anna Then in der Hauptversammlung der Sommeracher Schützenabteilung. Die Zusammenkunft im Schützenkeller war geprägt von positiven Berichten, einer Neuwahl und nicht zuletzt von Ehrungen.

Erfreulich war der Bericht von Sportleiter Kilian Östreicher. Herausragend war die Leistung von Eva Maria Östreicher bei den Europameisterschaften in Holland, wo sie in ihrer Paradedisziplin „Laufende Scheibe 10 Meter“ Rang sechs und acht belegte. Bei den Deutschen Titelkämpfen in München-Hochbrück ging die Schützenabteilung der SV/DJK Sommerach mit 14 Einzelstartern und drei Mannschaften an den Start. Zweimal reichte es für den dritten Platz – und zwar für die erste Schülermannschaft mit Julian Gebauer, Simon Breitschopf und Peter Troll sowie für das Jugendteam mit Sophie Jakob, Noemie Braun und Leon Then.

Östreicher berichtete vom guten Abschneiden bei den Bayerischen Meisterschaften. 21 Einzelstarter und sieben Mannschaften vertraten die Sommeracher Schützenabteilung. So belegten acht Aktive Plätze zwischen Rang eins und drei. Zu den unterfränkischen Titelkämpfen schickten die Sommeracher Schützen 32 Einzelstarter und acht Mannschaften. Auch hier erfüllten sich mit fünfzehn Podestplatzierungen die Erwartungen.

Noch stärker war die Beteiligung an den Gaumeisterschaften. 41 Athleten und acht Teams sorgten für 33 Platzierungen unter den ersten drei. Die Erfolge fasste Trainer Franz Völk so zusammen: „Uns Sommerachern gehört die Zukunft.“

Der stellvertretende Schützenmeister Max Östreicher berichtete für Jugendleiterin Eva Maria Östreicher von der Jugendarbeit. Er bedankte sich beim zweiten Jugendleiter Michael Engert für seinen Einsatz. Er stellte sein Amt aus beruflichen Gründen zur Verfügung. Seine Nachfolge tritt Sophie Jakob an. Schatzmeister Winfried Keim erstattete den Kassenbericht. Besonders erfreulich: Die 2014 installierte Laufende-Scheibe-Anlage im Schützenkeller ist bezahlt. Kassenprüferin Maria Sauer bescheinigte dem Kassier eine tadellose Belegführung und beantragte die Entlastung, die einstimmig angenommen wurde.

Um das Königsschießen künftig attraktiver zu gestalten, wurden Ideen vorgestellt. Hierbei kamen die Schützen zu dem Ergebnis, dass in Zukunft jeder Schütze seine Wettkampfwaffe benutzen darf. Für 2016 kündigte Schützenmeisterin Anna Then das Königsschießen für den 12. Juli an.

Schließlich ehrte die Schützenmeisterin langjährige Vereinsmitglieder. Für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden: Klara Drescher, Philipp Fiala, Adriane Kaupert, Winfried Keim, Julian Müller-Kaler, Melanie Neeser, Eva Maria Östreicher, Kilian Östreicher, Max Östreicher, Armin und Katrin Pickel, Wolfgang Sandreuther, Julian Sauer, Felix Schmitt, Daniel Schömig, Anna Then und Sebastian Then,

Seit 20 Jahren gehören Andreas Dinkel, Michael Dinkel, Michael Engert, Günther Sauer, Günther Seitz, Petra Then, Regina Then, Tobias Völk, Markus Weickert und Andreas Zang der Schützenabteilung an.

Brigitte Schwarz ist sei 30 Jahren dabei und für 35-jährige Zugehörigkeit geehrt wurden Anton Dinkel, Max Engert, Fridolin Gräfner, Reinhard Gräfner, Michael Heusinger, Karin und Peter Hillenbrand, Monika Karg, Norbert Molitor, Thomas Nöttling, Jürgen Paff, Ludwig Pfaff, Gertrud Pfennig, Inge Sauer, Maria Sauer, Alfred Then, Benno und Elfriede Then, Karl Then, Robert Then, August Ungemach, Elvira und Michael Ungemach sowie Franz Völk.