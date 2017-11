Schützen blicken optimistisch in die Zukunft

„Ein lebendiges Vereinsleben zu gestalten und über lange Zeit aufrecht zu erhalten, ist mit viel Einsatz und Arbeit verbunden“, sagte Bürgermeister und Schirmherr Elmar Henke am Samstag beim Festabend der Schützenabteilung des SV/DJK Sommerach. Die auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene erfolgreiche Abteilung feierte am Wochenende im Sportheim ihr 40-jähriges Bestehen.

Im Mittelpunkt der Zusammenkunft stand neben den Grußworten die Ehrung der Gründungsmitglieder. Eingangs des Festabends blickte Schützenmeisterin Anna Then auf eine Vereinszeit mit „vielen Höhen aber auch Tiefen“ zurück.

Fürs Leben lernen

Schießsport ist mehr als nur Schießen, betonte Then und ergänzte: „Unsere Schützen lernen für das Leben.“ Ihren Ausführungen zufolge gewinnt der Schießsport in der heutigen Zeit als Hobby immer mehr an Zuspruch. Mit Stolz und Bewunderung blickte die Schützenmeisterin auf 40 Vereinsjahre zurück. Mit Ehrgeiz, Schweiß und Herzblut wurde diese Abteilung vor 40 Jahren gegründet und bis zum heutigen Tag geführt, sagte Then.

Ihr Blick in die Zukunft war optimistisch: „Ich schaue mit einem Lächeln und Vorfreude in die Zukunft und freue mich auf das, was wir als Verein noch gemeinsam schaffen und erleben werden.“ Sie dankte allen Helfern für ihr Engagement und lobte die gute Zusammenarbeit im Vorstandsteam.

Schirmherr Elmar Henke verwies in seinem Grußwort auf die großartigen Wettkampfergebnisse auf Kreis-, Bezirks-, Landes- und Bundesebene, ja sogar bei Europa- und Weltmeisterschaften. Neben der Dokumentation ihres besonderen Könnens gelingt es den Sommeracher Wettkampfteilnehmern laut Henke immer wieder, eine gute Reputation für Sommerach zu schaffen. Er dankte allen, die Zeit und Kraft in die Belange der Schützenabteilung investieren. Seine Rede schloss Henke mit dem Zitat von Schützenmeisterin Anna Then: „Wir sind eine junge Schützenfamilie, die optimistisch in die Zukunft blickt.“

Lob ernteten die Aktiven und Verantwortlichen der Schützenabteilung auch vom stellvertretenden Landrat Paul Streng. „40 Jahre Schützenabteilung zeigt, dass hier eine gute Kameradschaft herrscht, dass hier erlebbar wird, was auch im wirklichen Leben gilt und dass Anstrengungen sich lohnen.“ Im Zusammenhang mit den Erfolgen nannte Streng Trainer Franz Völk, der maßgeblichen Anteil am sportlichen Höhenflug der Schützen hat.

Weitere Grußworte sprachen der Vorsitzende des SV/DJK Sommerach Jörg Steffen und Gauschützenmeister Siegfried Weinig. Erfolgscoach Franz Völk definierte das Ziel der Schützenabteilung. So möchte man das Niveau in der Disziplin „Laufende Scheibe“ auf nationaler und internationaler Ebene halten. Zudem ist durch den Kauf einer Lupi-Drehanlage ein Neuanfang in den Luftpistolendisziplinen geplant. Er hofft auf Unterstützung seitens der Gemeinde und Sportvereins, damit die Trainingsmöglichkeiten verbessert werden.

Schließlich wurden noch etliche Gründungsmitglieder der Schützenabteilung geehrt. Eine Urkunde erhielten Albrecht Beck, Anton Dinkel, Klaus Henke, Norbert Molitor, Alfred Then, Benno Then, Elfriede Then, Karl Then, Robert Then, August Ungemach und Franz Völk.