Schüler-Spende für Mukoviszidose-Hilfe

Im Sommer des letzten Schuljahres veranstalteten die beiden Marktbreiter Realschulen – Leo-Weismantel Realschule und Bildungschancen-Realschule des Bildungswerks – einen Spendenlauf. Eltern, Schüler und Schule entschieden gemeinsam, dass ein großer Teil des Geldes für die Mukoviszidose-Selbsthilfegruppe gespendet werden sollte. Man entschied sich für diesen Verein, weil zwei Mitschüler von dieser Krankheit betroffen sind. Durch großen Einsatz und Durchhaltevermögen aller Schüler beim Spendenlauf und die Sponsoren konnten so für diesen guten Zweck 4000 Euro erlaufen werden, so die Mitteilung. Jetzt erfolgte die Spendenübergabe durch die Realschüler Lilli Biebelriether, Anna Tief, Timo Dahlfeld und Luca Werner an Claudia Biebelriether von der Mukoviszidose-Stiftung. Foto: INA HÄRTEL