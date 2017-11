Schrauben auf Straße gelegt

Zwei Jugendliche trieben am Donnerstagnachmittag großen Unfug mit Schrauben: Sie legten diese in Wiesentheid in der Balthasar-Neumann-Straße, Höhe Marienplatz, auf die Straße, sodass mehrere Fahrzeuge darüberfahren mussten, teilt die Polizei mit.

Autofahrer, die zum besagten Zeitpunkt in der Balthasar-Neumann-Straße in Wiesentheid unterwegs waren und jetzt Beschädigungen durch eingefahrene Schrauben an den Reifen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kitzingen in Verbindung zu setzen unter Tel. (0 93 21)14 10.