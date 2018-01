Schnelles Internet in greifbarer Nähe

Die Breitbandversorgung für die Großgemeinde Prichsenstadt ist so nah gerückt wie noch nie. Am Donnerstag, 9. März, werden Verantwortliche der Telekom und Bürgermeister René Schlehr den Vertrag unterzeichnen, der den Startschuss für das schnelle Internet gibt. Das teilte der Bürgermeister den Räten in der Sitzung des Stadtrates Prichsenstadt am Donnerstag mit. Von der Unterschriftsleistung an hat die Telekom ein Jahr lang Zeit, Prichsenstadt und die Ortsteile an das schnelle Internet anzuschließen. Mit der Unterschrift hat die Regierung von Unterfranken auch den vorzeitigen Baubeginn gestattet.