Schnelles Internet auch für Aussiedlerhöfe?

Die Aussiedlerhöfe und das Areal der Fernwasserversorgung Franken (FWF) in Sulzfeld sind bisher schlecht mit schnellem Internet versorgt. Wenn die Gemeinde jetzt 80 000 Euro in Glasfaserkabel für den Ausbau der Breitbanderschließung investiere, wäre eine Förderquote von 80 Prozent möglich, informierte Bürgermeister Gerhard Schenkel in der Ratssitzung am Donnerstag. Abzüglich des Zuschusses wären 16 000 Euro zu finanzieren, wobei die FWF bereits eine Kostenbeteiligung zugesichert habe.

Jetzt gelte es, bei den Eigentümer der Aussiedlerhöfe abzufragen, ob diese Interesse an schnellerem Internet hätten und ob sie sich auch finanziell beteiligen würden. Am Ratstisch wurde die Bereitschaft dazu signalisiert, als Gemeinde einen Betrag von 6000 Euro beizusteuern – unter der Voraussetzung, dass sich auch die Aussiedler beteiligen.

Bei Baumaßnahmen könnte Glasfaser verlegt werden

Die Ratsrunde beschäftigte sich außerdem mit der grundsätzlichen Frage, ob bei Straßenbaumaßnahmen neue Glasfaserkabel eingebaut werden sollten. Die Gemeinde hat das Ingenieurbüro Först als Projektmanager für die Auftragssumme von 29 184 Euro beauftragt, diese Möglichkeiten auszuloten. Wenn sich die Gemeinde dazu entschließt, müsste sie die Baumaßnahmen vorfinanzieren und erst durch die künftige Netznutzung bekäme die Gemeinde durch laufendes Entgelt von Nutzern ihre Ausgaben zurück.

Für den Busparkplatz an der Mainlände soll die Straßenbeleuchtung erweitert werden. Außerdem sollenmehrere alte Peitschen-Straßenlampen im Bereich der Kitzinger Straße angebaut werden. Die Main-Donau-Netz-Gesellschaft hat als Netzbetreiber ein Angebot von 31 260 Euro vorgelegt. Der Gemeinderat stimmte der Änderung zu, da der Abbau im Rahmen der Mainländesanierung förderfähig ist.

Der Jahresantrag für die Städtebauförderung hat für das kommende Jahr ein Volumen von 865 000 Euro. Gerhard Schenkel erläuterte, dass der Antrag keinerlei Entscheidung bedeute, sondern nicht mehr als eine unverbindliche Anmeldung für den Förderantrag ist. Heinrich Hofmann hatte beantragt, die Querungshilfe herauszunehmen, der Antrag fand bei vier zu sechs Stimmen keine Mehrheit. Den größten Posten macht die Sanierung der Wehrmauer und mehrerer Türme aus.

Die Schule soll barrierefrei werden

Da in der Grundschule St. Hedwig ein Kind mit Behinderung die Schule besucht, soll das Schulhaus mit der Stadt Kitzingen barrierefrei umgebaut werden, wozu die Gemeinde mit einem Fördersatz von 55 Prozent rechnet. Der Betrag von 165 000 Euro für die Sanierung der WC-Anlage und eine Rampe sowie der Einbau einer neuen Heizung erschreckte die Ratsmitglieder etwas. Die Ratsrunde kam überein, dass der Bauausschuss die Varianten für die Maßnahme konkret mit dem Architekten Christian Küster beraten soll, ehe der Gemeinderat endgültig beschließt.

Der Bürgermeister informierte, dass am Judenweg im Bereich des Weinhalla-Aussichtsturms eine Trockenmauer eingestürzt ist. Über den Landschaftspflegeverband soll die Reparatur abgewickelt werden, dabei hätte die Gemeinde 20 Prozent der Kosten zu übernehmen, was am Ratstisch befürwortet wurde. Der Landschaftspflegerverband hat seine Beteiligung zugesagt und auch die Ratsrunde zeigte sich einverstanden.

Da ein angefragter Schausteller bemängelt habe, dass in Sulzfeld zur Kirchweih ein Rahmenprogramm fehle, berieten die Räte über Möglichkeiten, wie die Kirchweih belebt werden könnte. Gerhard Schenkel gab seinen Ratskollegen die Hausaufgabe mit, dass sich jeder darüber Gedanken machen solle.