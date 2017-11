Schnapszahl: Volkach feiert 1111 Jahre

König Ludwig IV. (Das Kind) war es wohl, der Volkach im kommenden Jahr eine Schnapszahl beschert: 906 soll er den Ort „Folchaa inferior“ dem Kloster Fulda geschenkt haben. Damit blickt die Metropole der Mainschleife 2017 auf 1111 Jahre zurück, ein Jubiläum, das die Stadt närrisch begehen will – wenn der Stadtrat am Montagabend (14. November, 19 Uhr) den Startschuss gibt.

Rund 10 000 Euro würde das zweitägige Fest zum Jubiläum kosten. Die Verwaltung hat dafür den Rosenmontag und den Faschingsdienstag ins Auge gefasst. Und sie schlägt mit dem Vorschlag zwei Fliegen mit einer Klappe: Das Jubiläum mischt sich nahtlos mit dem Landkreis-Faschingsumzug, der ohnehin durch Volkach geführt hätte.

Was das Ganze noch bestärkt: Die Karnevalsvereinigung Obervolkach als Ausrichterin des Umzugs hat die 1111 Jahre Volkach bereits auf dem Sessionsorden verewigt und auch der Umzug am Faschingsdienstag soll unter dem Motto stehen. Als Extra zum Nulltarif gibt's dann am Montag eine Open-Air-Faschingsparty mit Live-Band auf dem Marktplatz, am Dienstag ist nach und vor dem Narrenumzug eine Party geplant – wenn der Stadtrat mitspielt.

Kindergarten wird erweitert

Um deutlich mehr Geld als beim Jubiläum geht's bei der Kindergarten- und Krippenerweiterung in der Schaubmühlstraße. Ein – nach letzter Schätzung – 635 000 Euro teurer Anbau ist da geplant. Den segnete der Stadtrat Ende Mai ab. Nun soll eine geänderte Entwurfsplanung vorgestellt werden.

Unterführung für die Umgehung

Die geplante Umgehung Prosselsheim bleibt weiter im Gespräch, was den Bereich Escherndorf angeht. Nach jüngsten Untersuchungen soll die Kreisstraße 30 – von Escherndorf kommend – nicht per Kreisel, sondern als normale Einmündung an die neue Staatsstraße gekoppelt werden. Und um den Winzern ein Queren der Staatsstraße zu ersparen, soll eine Unterführung an der Gemarkungsgrenze zu Untereisenheim kommen.

Zuletzt wird die Saisonbilanz sowohl des Mainschleifen-Shuttle als auch des Mainschleifen-Express vorgestellt.