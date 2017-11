KITZINGEN 07.11.2017

Schmierereien an einem Fahrradunterstand

Am zurückliegenden Wochenende wurde in der Sickershäuser Straße im Bereich der Erich-Kästner-Schule in Kitzingen ein Fahrradunterstand verschmiert. Mit einem schwarzen Edding-Stift wurden unsittliche Gebilde auf ein Metallsegment gezeichnet. Zudem wurde ein Insektenhotel zerstört. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 300 Euro.