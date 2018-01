Schmerzhafte Begegnung mit einem Hund beim Spaziergehen

So hatte sich eine 49-Jährige ihren Sonntagsspaziergang sicherlich nicht vorgestellt. Am späten Nachmittag ging die Frau mit ihrem Hund im Herrgottsweg in Albertshofen spazieren. Wie die Polizei mitteilt, kam ihr eine andere 58-jährige Hundebesitzerin mit drei Vierbeinern entgegen. Etwa 300 Meter entfernt von der Spaziergängerin stand die 58-Jährige, als einer ihrer drei Tiere, die nicht angeleint waren, auf die Frau zu rannte. Der Hund sprang die 49-Jährige an und zwickte sie in den Rücken und Unterarm.