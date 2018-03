Schlösser verklebt

Schon wieder wurden im Stadtgebiet von Kitzingen an mehreren Einrichtungen die Schlösser mit Klebstoff derart beschädigt, dass diese nicht mehr funktionsfähig waren.

Wie die Polizei mitteilt, wurden im Laufe der vergangenen Woche die Schlösser am Neuen Friedhof in der Buchbrunner Straße zum Haupteingangstor, Hintereingang und das Tor zum Containerplatz mit einer unbekannten Substanz verklebt. Ferner spritzten die Unbekannten im Alten Friedhof in der Güterhallstraße ins Schloss der Leichenhalle ein ähnliches Mittel. Zu guter Letzt machten sich die Täter noch an verschiedenen Parkautomaten am Parkplatz des Alten Krankenhauses zu schaffen. Hier wurden die Münzeinwurfschlitze verklebt, sodass ein Einwerfen des Kleingeldes nicht mehr möglich war.

Die Höhe der Schäden konnte bisher nicht ermittelt werden, dürften jedoch im höheren vierstelligen Bereich liegen.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.