Schlechtes Wetter gibt es für diese Menschen nicht

Wandern im Winter? Bei Eisregen, Schnee und kaltem Wind? Aber sicher doch! Gertrud Ziegler und Thea Wolf sind ganzjährig unterwegs. Nur Dauerregen kann die beiden Rentnerinnen und ihre Mitstreiter von den NaturFreunden Kitzingen e.V. stoppen.

Alle zwei Wochen sind sie an einem Donnerstag im Landkreis Kitzingen und in anderen Wanderregionen im Umkreis unterwegs. Einmal im Monat wandern sie außerdem an einem Sonntagnachmittag. 15 bis 17 Kilometer sind die Regel. Im Schnitt schnüren 20 rüstige Wandersleute ihre Stiefel. Der Jüngste ist 46 Jahre, die Älteste über 70.

Gertrud Ziegler hat den Kitzinger Ableger des NaturFreunde-Vereins vor mittlerweile 16 Jahren ins Leben gerufen. 1895 ist der erste Verein in Wien gegründet worden. „Ursprünglich war das eine Bewegung der SPD“, erklärt Ziegler. Aber längst steht bei den NaturFreunden etwas ganz anderes im Fokus. „Beim Wandern hat die Politik nichts zu suchen“, stellt Ziegler klar.

14 Vereine gibt es mittlerweile alleine in Unterfranken, der Kitzinger Club hat 61 Mitglieder. Fünf von ihnen sind ausgebildete Wanderleiter, drei haben sogar einen Wander-C-Schein gemacht – darunter Gertrud Ziegler. Sie hat – für alle Fälle – einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert, schaut bei den Wanderungen nach der richtigen Ausrüstung aller Teilnehmer und wirft einen Blick darauf, wie sich die Teilnehmer am Berg bewegen. Denn zwei Mal im Jahr geht es hoch hinauf. Dann verlassen die Kitzinger NaturFreunde die Heimat und buchen eine Woche in den Alpen, im Bayerischen Wald oder in einem anderen (Mittel-)Gebirge ihrer Wahl. „Wir waren auch schon mal an der Nordsee laufen“, berichtet Thea Wolf. Mindestens 35 Teilnehmer müssen es sein, sonst fährt Gertrud Ziegler nicht los. Wenn möglich, versucht sie mit dem Zug ans Ziel zu kommen – der Umwelt zuliebe. Übernachtet wird in der Regel in einem der rund 400 Häuser der NaturFreunde.

2002 hat Gertrud Ziegler den ersten Aufruf für die Gründung einer Kitzinger Gruppe in dieser Zeitung gestartet. Vier Jahre später, am 17. März 2006, erfolgte die offizielle Vereinsgründung. „Da waren wir immerhin 23 Leute“, erinnert sie sich. Seither hat sich die Mitgliederzahl fast verdreifacht.

Die Kitzinger NaturFreunde sind vor allem in der fränkischen Heimat unterwegs. Alle „Traumrunden“ sind längst durch, kaum ein Gebiet im Steigerwald oder im Fränkischen Weinland, das die Wanderer nicht kennen. Dennoch: „Es wird nie langweilig“, versichert Thea Wolf. Im Frühjahr gibt es Blumenwanderungen, im Sommer sind die Wanderer in schattigen Wäldern unterwegs, zwei Radtouren ergänzen das Angebot. Und im Winter versuchen Gertrud Ziegler und Thea Wolf zumindest eine richtige Schneewanderung anzubieten. „Heuer waren wir im Dezember am Kreuzberg“, erzählt Ziegler mit leuchtenden Augen. „Der Schnee war beinahe kniehoch.“

30 bis 40 Stunden Arbeit steckt Gertrud Ziegler pro Monat in den Verein. Briefe müssen geschrieben, Jahresprogramme und einzelne Wanderungen vorbereitet werden. Zu viel ist ihr das nicht. Im Gegenteil. Die Arbeit hält jung. Die frische Luft, die Bewegung und die Gemeinschaft sind die Argumente, die sie überzeugen. Und natürlich das gemeinsame Motto: „Nur wo du zu Fuß warst, da warst Du auch richtig.“

Die NaturFreunde Deutschlands sind ein Freizeitverband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport & Kultur und haben mehr als 70 000 Mitglieder in etwa 600 Ortsgruppen.

Der Mitgliedsbeitrag im Kitzinger Verein beträgt 55 Euro pro Jahr. Für Familien 84 Euro.

Kontakt: Gertrud Ziegler, Tel. 09321/37753, Email: naturfreunde-kitzingen@gmx.de; Thea Wolf, Tel. 09321/7870 oder theawolf@t-online.de