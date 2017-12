Scheibe eingeschlagen, Gewächshaus beschmiert

Mit verschiedenen Sachbeschädigungen hatte sich die Polizeiinspektion Kitzingen am Wochenende zu beschäftigen. Folgendes steht hierzu im Pressebericht:

Autoscheibe eingeschlagen

An einem VW Caddy schlug in der Zeit von Donnerstag- bis Freitagnachmittag ein Unbekannter die Seitenscheibe der Beifahrertüre ein. Die Fahrzeughalterin aus Niedersachsen hatte ihr Auto auf einem kostenfreien Parkplatz am Unteren Mainkai, neben einem Glascontainer abgestellt. Wertgegenstände wurden nicht gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 300 Euro.

Auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat wurde zwei Jugendliche ertappt, die am Freitagnachmittag auf dem Gelände einer Kitzinger Gärtnerei die Scheiben eines Gewächshauses mit weißer und schwarzer Farbe besprühten. Zunächst flüchteten die Täter, wurden jedoch vom Geschädigten verfolgt und konnten der Polizei übergeben werden.

Auto zerkratzt In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen wurde ein Opel Corsa, der auf Höhe der Hausnummer 95 in Laub geparkt war, durch bislang unbekannten Täter beschädigt. Die Beifahrerseite des Pkw wurde verkratzt, der entstandene Schaden beträgt 500 Euro. Feuerwerkskörper gezündet

Feuerwerkskörper wurden am Freitagabend an einem Grillplatz in Iphofen gezündet. Die Polizisten, die von einem Bürger informiert wurden, konnten kurz vor ihrem Eintreffen an dem Platz einen lauten Knall wahrnehmen und einen 19-jährigen jungen Mann aus dem Landkreis feststellen. Dieser muss sich jetzt wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

Hinweise in den entsprechenden Fällen an die Polizei Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.