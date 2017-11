Schaupieler Halmer schreibt ins Goldene Buch

Günther Maria Halmer las in Theo Steinbrenners Kulturprogramm im historischen Saal des Gasthofes Schwan in Sommerach satirische und humorvolle Geschichten sowie Gedichte von Ephraim Kishon und Eugen Roth. Im Anschluss trug sich der populäre Schauspieler zur Freude des Bürgermeisters Elmar Henke ins Goldene Buch der Gemeinde ein.

Der 74-jährige Halmer ist in Rosenheim geboren. Nach der Schule arbeitete er in Kanada in einem Asbest-Bergwerk mit Menschen aus 27 Nationen. 1967 wechselte er an die Otto-Falckenberg-Schule für Schauspielerei in München und gab bereits während seiner Ausbildung sein Debüt am Staatsschauspiel München. Von 1969 bis 1974 sein erstes Engagement bei den Münchner Kammerspielen. Mit der Rolle des Tscharlie in der Serie Münchner Geschichten des Bayerischen Rundfunks gelang ihm 1974 an der Seite von Therese Giehse ein Fernseherfolg. 1980 folgte eine Rolle in der deutsch-englischen Filmproduktion Tödliches Geheimnis und 1982 eine Nebenrolle in Richard Attenboroughs Oscar-gekröntem Film Gandhi.