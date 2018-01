Schaulaufen der ehemaligen Weinprinzessinnen

(cle) 40 Jahre Weinfest in Nenzenheim – das wurde am Wochenende in dem Iphöfer Ortsteil ausgiebig gefeiert. Tausende Besucher strömten ins Festzelt, um beim Auftakt der Weinfestsaison in der Region dabei zu sein. Das Programm war mit Top-Gruppen wie den Würzbuam oder dem Abschiedskonzert der Reuscher Musikanten gut bestückt. Den runden Geburtstag nahm die Weinfestgemeinschaft – bestehend aus Weinbau- und Sportverein Nenzenheim – zudem zum Anlass, die Weinhoheiten aus den vergangenen vier Jahrzehnten einzuladen. Die amtierende Weinprinzessin Christina I. (Hartmann) hieß ihre Vorgängerinnen zum Empfang im Feierwehrsaal willkommen. Wie unser Bild zeigt, konnte der Zahn der Zeit den wein-erprobten Damen nicht das Geringste anhaben.