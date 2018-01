Saubere Arbeit: Wirtschaftsschüler auf Tour

(lsl) Die Wirtschaftsschule in Kitzingen hat mit Schülern aus drei Klassen an der „Tour de Müll“ des Kreisjugendrings teilgenommen. Auf drei verschiedene Routen waren die Schüler in der Stadt unterwegs und sammelten den Müll von den Straßen, Büschen und Wiesen auf. Die Schüler wurden vom Landratsamt ausgerüstet und in der Pause versorgt. Die Jugendlichen arbeiteten gründlich und haben dabei auch die Bäche von Unrat befreit, so die Mitteilung der Schule.