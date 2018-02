Sandabbau in Dettelbach: Bedenken wegen Lärmemissionen

Mit knapper Mehrheit (4:3) lehnte der Bauausschuss Dettelbach am Donnerstagabend eine, wenn auch nur geringe, Erweiterung des Kiesabbaugebiets Dettelbach Ost durch die Firma Heidelberger Sand und Kies GmbH ab. Damit liegt es nun am Landratsamt, im Planfeststellungsverfahren hierzu eine Entscheidung zu treffen.

Der Bebauungsplan zum Abbau von Sand und Kies in Dettelbach zwischen der Bundesstraße und dem Main ist schon einige Jahrzehnte alt. Nun soll der sechste Abschnitt in Angriff genommen werden, was ein Planfeststellungsverfahren zur Folge hat. Die Stadt Dettelbach wird als ein Beteiligter gehört.

Allerdings beantragt die Abbaufirma nun, die maximale Ausgrabungsfläche in Richtung Main über die Grenzen des Bebauungsplans hinaus zu erweitern. Grundsätzlich könnte die Stadt dem zustimmen, da der Flächennutzungsplan ein größeres Abbaugebiet vorsieht, als im Bebauungsplan festgesetzt wurde.

Die Bedenken der Räte zum Antrag waren allerdings eher grundsätzlicher Art. Denn in den Jahrzehnten seit der Aufstellung des Plans hat sich die Stadt weiterentwickelt und so gibt es Befürchtungen, dass Lärmemissionen durch den Abbau die Wohnqualität jenseits der Bundesstraße schmälern könnten. Zudem, so Roland Nagel, komme der Abbau sehr nahe an einen Gemeindeweg heran. Das sei bei einem anderen Abbauabschnitt schon einmal passiert, der Weg sei damals weggebrochen und nie wieder hergestellt worden.

„Es hat seinen Grund, warum hier ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt wird und keine einfache Genehmigung“, sagte Bürgermeisterin Christine Konrad und verwies zudem darauf, dass die Stadt hier kein Entscheider sei. Für Ernst Plannasch macht der Sandabbau durchaus Sinn. Denn: „Wir bauen, also ist es sinnvoll, den Sand nicht aus der Lüneburger Heide hierher zu transportieren.“