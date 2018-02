Samber Originale entführen in die 60er Jahre

Den bunten Faschingsabend in Untersambach haben traditionell die jüngsten Akteure eröffnet. Die kleinen „Blabla-Rocker“ im Alter von sechs bis neun Jahren sorgten mit ihrer Version des Rock'n'Roll für mächtig Stimmung bei den knapp 300 Besuchern, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit ihrer schlagfertigen Art führte Sabine Fröhlich durch den Abend.

Zunächst brachte Michaela Mey mit ihrer Bütt als leidgeplagte Ehefrau eines Fußballfans die Zuschauer zum Lachen. Danach wurde die Tanzfläche der neuen Bühne im Gemeinschaftshaus voll ausgenutzt. Gleich zehn Samber Mädels zwischen zehn und 21 Jahren entführten das Publikum im rosa Tüllrock mit tänzerischen und akrobatischen Einlagen in die turbulente Zeit des Rock'n'Roll der 60er Jahre.

Obama kam extra aus den USA

Extra aus Amerika war Harald Rößner alias Barack Obama angereist, der das Publikum mit Vergleichen zwischen dem Präsidenten Trump und der Präsidentin „Mrs. Happy“ der Dorfgemeinschaft Untersambach (DGU) amüsierte.

Danach heizten Isabelle und Gina Böttger, Charlotte Holzmann, Cora Stühler und Lara Meyer dem Publikum mit einer modernen Tanzeinlage und Gesang ein. Mit viel Witz kam Sabine Fröhlich als „Elsa“ in die Bütt, die es vor ihrem 50. Geburtstag noch einmal so richtig krachen lassen wollte und dabei vor allem die Männerwelt nicht verschonte, heißt es in der Mitteilung weiter.

Neon-Performance zu heißen Rhythmen

Als im Saal das Schwarzlicht anging, überraschten die „Black Ladys“ mit ihrer Neon Performance zu heißen Rhythmen. Wie jedes Jahr tratschten die Raatschweiber Marry und Emma (Michaela Mey und Sabine Fröhlich) über die aktuellen Ereignisse aus dem Dorf. Sie nahmen mit ihrem sportlichen Outfit vor allem den Fitnesswahn der Untersambacher auf die Schippe, der durch das neue Fitnessstudio in Wiesentheid ausgelöst wurde. So überlegten sie etwa, einen Fitnessbus einzusetzen im Austausch für den Bürgerbus.

Zum Abschluss setzte das Männerballett mit Marylin und Elvis dem Abend die Krone auf. Die Samber Jungs brachten den Saal endgültig zum Brodeln. Nach Hause musste aber niemand gehen, denn bei der After-Show-Party wurden noch ein paar Stunden gemeinsam gefeiert.

Die Tanzeinlagen werden am Dienstag, 28. Februar, beim Kinderfasching noch einmal aufgeführt mit einem Gastauftritt der „Little Magics“ aus Wiesentheid.