Säuleneichen vor Gnodstädter Rathaus sollen weg

Die Tage der Säuleneichen vor dem Gnodstädter Rathaus könnten gezählt sein. In der Sitzung des Marktbreiter Stadtrats am Montagabend im dortigen Rathaus forderte Umweltreferent Manfred Krauß den „Austausch“ der Bäume.

Denn zwischenzeitlich, so Krauß, haben die beiden Bäume eine beachtliche Größe erreicht, was die Verkehrssicherheit problematisch mache. Denn bei einem Sturm könnten die Bäume fallen. Zudem seien sie auch durch den Schwammspinner gefährdet.

Eine Ersatzpflanzung durch neue Bäume sollte erfolgen. Ganz so einfach könnte die Entfernung der Bäume nicht sein, so Bürgermeister Erich Hegwein. Da sie ortsbildprägend sind, kann die Stadt hier nicht alleine entscheiden und müsse etwa das Landratsamt zuziehen. Die Ergebnisse werden dem Stadtrat vor gelegt.

Weitere Punkte der Sitzung

• Wie im Bebauungsplan vorgesehen, wird ein Teil der Anliegerstraßen im Wohngebiet Ohrenberg bis zum 1. Februar 2018 als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen, die restlichen Straßen bleiben Tempo 30 Zone. Damit entsprachen die Räte einem Antrag der Anlieger des Wohngebiets. Entgegen dem Wunsch der Bewohner wird das nördliche Tor des Spielplatzes allerdings nicht geöffnet, da eine „fußläufige Verbindung“ bestehe. Auch den Einwand der Bewohner, die Straßen seien mit nur vier Metern Breite teilweise schmäler als vorgesehen ausgefallen, wiesen die Räte zurück. Nachmessungen haben ergeben, dass die geplanten Straßenbreiten von insgesamt fünf Metern eingehalten sind. Allerdings wird die Stadt dort künftig den ruhenden Verkehr verstärkt überwachen, um den ungehinderten Verkehrsfluss zu gewähren.

• Verstärkte Verkehrsüberwachung soll es auch in der Bahnhofstraße geben. Dort werde, so die Klage von Ratsmitglied Hans-Martin Hoffmann, so geparkt, dass Fußgänger gefährdet sind.

• Die Kreuzung zwischen der Staatsstraße 2271 in Richtung Enheim, der Einfahrt zur Stadt und der Abzweigung nach Gnodstadt wird nicht verändert. Der Antrag der Stadt auf Bau eines Kreisverkehrs wurde vom staatlichen Bauamt abgelehnt, da es keine Auffälligkeiten beim Unfallgeschehen gebe. Allerdings sollen Büsche zurückgeschnitten werden.

• Mehr Geld für den Straßenunterhalt erhält die Stadt, nachdem die Erschließungsstraße in der Erweiterung des Baugebiets Geißlinger Weg in Gnodstadt nun als Ortsstraße gewidmet ist. Der Name Josef-Holubar-Straße bleibt.

• Das Museum im Malerwinkel kann künftig etwas teurere, aber lokale Druckereien für seine Werbemittel nutzen. Damit reagierte der Stadtrat auf eine entsprechende Prüfungsbemerkung des Rechnungsprüfungsausschusses.

• Die Stadt hat das Anwesen Ochsenfurter Straße 7 gekauft, wie Hegwein bekannt gab. Damit bleibt die Stadtentwicklung in Händen der Stadt, so die Begründung dafür, das Vorkaufsrecht im Sanierungsgebiet auszuüben. Was mit dem Haus, dem ehemaligen Schlecker-Markt, passieren soll, ist noch offen.