Sängerschar klopft in Bethlehem an

(fp) Als die Akteure des Musikvereins Volkach am Samstagabend in der Pfarrkirche St. Bartholomäus eine musikalische Zeitreise nach Bethlehem unternahmen, war kein Sitzplatz in dem Gotteshaus mehr zu haben. Das festliche Konzert zur Weihnachtszeit war der klangvolle Auftakt zu den Feier zum 150-jährigen Jubiläum des Vereins im kommenden Jahr. „Das erste Konzert unseres Musikvereins war damals an Weihnachten ebenfalls in der Volkacher Pfarrkirche“, spannte Vorsitzender Harald Schmitt einen Bogen zu den Anfängen der Traditionsgemeinschaft. Deren gemischter Chor unter der Leitung von Manfred Weidl verwöhnte das Auditorium nach allen Regeln der Kunst mit besinnlichen und vergnüglichen Gesängen. „O little town of Bethlehem“ lautete der beherzte Titel des Auftaktsongs, der die Aufbruchsstimmung kurz vor Weihnachten symbolisierte. Das Konzert mit Werken von Georg F. Telemann bis Vaughan Williams bot reichlich Abwechslung. Gemeinsam mit dem Chor und als Solisten musizierten Radka Loudová-Remmler, Anna-Lena Feldhäuser (beide Sopran), Tina Wirsching, Renate Grindel (beide Alt), Katharina Gebauer (Klarinette), Cornelius Moller (Oboe) sowie Fridolin Remmler und Ian Ward (beide Klavier). Nach dem gemeinsamen Schlusslied „Hört der Engel helle Lieder“ trafen sich Sänger und Zuhörer vor der Kirche bei Lebkuchen und Glühwein.