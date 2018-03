Sänger spenden an die Lebenshilfe

Die Pfarrgass-Sänger aus Kleinlangheim überreichten einen Scheck in Höhe von 1750 Euro an die Kitzinger Lebenshilfe. Im Bild von links Ansgar Leimig, Gerhard Zehnder, Manfred Markert (Geschäftsführer der Lebenshilfe) und Dieter Zeller. Die Einnahmen stammen aus dem Konzert anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Pfarrgass-Sänger im vergangenen Dezember in der evangelischen Pfarrkirche St. Georg und Maria in Kleinlangheim. Die Mitwirkenden, der Wiesenbronner Dreiklang, die Bergelmer Sängerinnen, die Frankobarden und die Hellmsemer Dorfmusikanten traten unentgeltlich zugunsten der Lebenshilfe auf, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Betrag setzt sich aus den Spenden vom Jubiläumskonzert, der Sparkasse und Raiffeisenbank, von privaten Sponsoren und einem nicht unerheblichen Zuschuss der Pfarrgass-Sänger zusammen. Foto: Dieter Zeller