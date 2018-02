Sachs deftig: Über die Geliebte und über Männer als Frauen

Vor 500 Jahren schrieb Hans Sachs sein erstes Fastnachtsspiel „Frau Venus und ihr Gefolge“. Damit wurde der Nürnberger „Schuhmacher und Poet dazu“ zu einem Gründervater der deutschen Komödie. Grund für das Deutsche Fastnachtmuseum, Hans Sachs einen literarischen Abend zu widmen.

Die Veranstaltung, als Open-Air auf der Terrasse geplant, musste aufgrund des großen Zuspruchs in den Gewölbekeller des Museums verlegt werden, wie Museumsleiterin Daniela Sandner mitteilt. Das Programm „Kultur im Keller“ werde sehr gut angenommen.

Hans Driesel, unter anderem Gründer und Leiter der Hans Sachs Gruppe Schweinfurt, plauderte zunächst über das Theater der frühen Neuzeit, schlug den Bogen vom Fastnachtsspiel zum elisabethanischen Theater und fand interessante Parallelen. Hier wie dort war die Bühne für Frauen tabu, folglich mussten die weiblichen Rollen von Männern verkörpert werden. Kein Wunder, dass nicht selten durch unfreiwillige Komik die Tragödie zur Komödie wurde. Dass auch Shakespeare in seinem ersten Stück „Frau Venus“ thematisiert hatte zeige, dass Theater ohne Liebe undenkbar sei.

Driesel habe einen augenzwinkernden Ausflug zu Romeo und Julia unternommen und Zeit und Zeiterscheinungen glossiert, bis er zurück zu Hans Sachs fand, den er keinesfalls auf das Fastnachtsspiel reduziert sehen wollte, so die Mitteilung außerdem. Als Anhänger Martin Luthers mischte sich Sachs in die Religionspolitik ein, kassierte den Maulkorberlass „Schuster bleib bei deinen Leisten“, schrieb Meisterlieder, übersetzte Dichter der Antike und schrieb Prosadialoge zu sozialen Fragen. Mit Luther verband ihn auch die Freude an der Sprachgestaltung.

Derb-deftige, aber treffende und bildhafte Beispiele, sorgten für große Heiterkeit im Publikum. So nannte man damals ein heimliche Geliebte „Strohbraut“, war diese etwas älter, „Rumpelscheit“; der Ort des heimlichen Treffens war der „Ranzwinkel“, trug ein Mann das „Bettfutter“ aus, hatte er eine Geliebte.

Das Austragen des „Bettfutters“ war dann auch Teil einer der beiden Szenen, die Driesel zusammen mit Ingrid Klier und Gisela Mack zum Besten gab. Theater auf kleinstem Raum, dicht am Publikum und dicht am Leben. Wie damals, nur dass diesmal „echte“ Frauen mitwirkten, was dem Publikum wohl auch lieber war.

Das Programm schloss mit Betrachtungen zu dem Spiel „Das Narrenschneiden“. Eine einfache und groteske Geschichte, die aber schließlich in Nachdenklichkeit mündet. Kein geringerer als Goethe hatte das Spiel 1778 in Weimar inszeniert, mit sich selbst in der Hauptrolle. Damals eine Verneigung vor dem dichtenden Bürger Hans Sachs.

Auch die Veranstaltung am Wochenende war eine Verneigung, eine Erinnerung an den Schuster, der nicht bei seinen Leisten blieb.

Bleibt noch Hans Heilgenthal zu erwähnen, der den Abend mit Musik zu Schalmei, Psalter, Gemshorn und Sackpfeife umrahmte.