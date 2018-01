Saatgut-Festival 2018

Erfolg kann auch Probleme bedeuten – das musste zuletzt Martin Keller aus Mainstockheim feststellen, der mit seinem Netzwerk „Open House“ seit Jahren das Saatgut-Festival in Iphofen organisiert. In diesem Frühjahr fiel die Veranstaltung aus, „weil sich unser Verein wegen den hohen Besucherzahlen komplett neu strukturieren musste“, heißt es in einer Pressemitteilung. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: 2018 geht das Festival wieder an den Start.

Dann allerdings nicht mehr in Iphofen, wo aus Termingründen die Karl-Knauf-Halle nicht zur Verfügung steht. Neuer Veranstaltungsort ist im kommenden Jahr – mit verstärktem Team – die Mainschleifenhalle in Volkach. Der Termin steht mit Samstag, 24. Februar 2018, ebenfalls schon fest. Das Konzept bleibt laut Organisator gleich: Im Mittelpunkt stehen wieder der Markt der Vielfalt, Vorträge und Ausstellungen.