Rückwärts gegen Auto gestoßen und weggefahren

Auf dem Marktstefter Weg in Sickershausen hatte am Donnerstagnachmittag eine 28-jährige Frau ihren blauen Opel Tigra geparkt. Beim rückwärtigen Rangieren stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen den linken hinteren Kotflügel des Opels. Schaden: 150 Euro. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die sich das Kennzeichen notierte und dieses an die Geschädigte weitergab, teilt die Polizei mit.