Rückblick auf 200 Jahre evangelische Kirchengemeinde

Mit einem Festgottesdienst feierten die Kitzinger Protestanten am Sonntag ein besonderes Jubiläum: Vor 200 Jahren bekamen sie mit der Wiederweihe der evangelischen Stadtkirche ein eigenes Gotteshaus in der Innenstadt. Dankbar blickte die Kirchengemeinde auf dieses Ereignis zurück. Als Ort des gemeinschaftlichen Glaubens sei die Stadtkirche für viele Menschen zur Heimat geworden, sagte Regionalbischöfin Gisela Bornowski in ihrer Festpredigt.

Zum feierlichen Gottesdienst konnte Dekan Hanspeter Kern in der Stadtkirche eine Reihe von Ehrengästen begrüßen. Neben Oberbürgermeister Siegfried Müller und stellvertretenden Landrat Paul Streng waren auch eine Fahnenabordnung des KKV von der katholischen Stadtpfarrei St. Johannes sowie einige Schwestern des Würzburger Ursulinenkonvents der Einladung der Kirchengemeinde gefolgt. Die Vorfahren der Nonnen waren es, welche die Stadtkirche einstmals erbaut hatten.

„Gottesdienst findet nicht nur in der Kirche statt. Unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst.“ Gisela Bornowski, Regionalbischöfin

In einem Rückblick ließen die Kirchenvorstandsmitglieder Margit Engel und Dieter Brückner die wechselvolle Geschichte der evangelischen Stadtkirche nochmals lebendig werden. Unterstützt wurden sie dabei von den Konfirmanden, die markante Ereignisse symbolhaft auf großen Plakaten zeigten. Die Gottesdienstbesucher erhielten so einen interessanten Einblick in die Entwicklung des protestantischen Lebens in Kitzingen, welches mit der Weihe der Stadtkirche einen besonderen Höhepunkt fand.

Wie Regionalbischöfin Bornowski in ihrer Predigt ausführte, nahmen seinerzeit 6000 Menschen an der feierlichen Einweihung der evangelischen Stadtkirche teil. Unter Glockengeläut sei damals am 19. Oktober 1817 ein festlicher Zug vom Rathaus zum Gotteshaus gezogen. Insgesamt sechs Predigten hätten die Teilnehmer zu hören bekommen. „Da haben Sie heute aber Glück“, scherzte die Festpredigerin. Sie erinnerte auch an einen Kitzinger Weinhändler, der anlässlich der Kirchen-Einweihung 80 arme Mitbürger verköstigte – unabhängig von der Konfession.

Auch heute, so betonte sie, sei den Protestanten eine gute Ökumene mit den katholischen Mitbürgern ein großes Anliegen.

Wie im Gottesdienst deutlich wurde, war auch das caritative Wirken von Anfang an von großer Bedeutung. Unter anderem schuf die evangelische Kirchengemeinde verschiedene soziale Einrichtungen, wie zum Beispiel Kindergärten oder Altenheime. Auch wohltätige Stiftungen wurden ins Leben gerufen. Dies entspreche ganz dem christlichen Auftrag, so die Regionalbischöfin: „Gottesdienst findet nicht nur in der Kirche statt. Unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst.“

Beim Empfang im Paul-Eber-Haus stellten Dekan Hanspeter Kern und Pfarrer Uwe Bernd Ahrens die überarbeitete und erweiterte Chronik der evangelischen Kirchengemeinde vor. Die erste Fassung aus dem Jahr 1963 wurde von dem ehemaligen Stadtarchivar und Kirchenvorsteher Dr. Richard Herz verfasst. Pfarrer Ahrens hat die Chronik fortgeführt und alle wichtigen Ereignisse ab 1963 für die Nachwelt festgehalten. Dekan Kern sorgte dazu für das passende Bildmaterial. Für 9 Euro kann das 200 Seiten starke Buch ab sofort im evangelischen Pfarramt am Gustav-Adolf-Platz erworben werden.

Einen interessanten Einblick in die Geschichte der evangelischen Stadtkirche lieferte auch eine Foto-Ausstellung, die anlässlich des Weihejubiläums im großen Saal des Paul-Eber-Hauses gezeigt wurde. Die Bilder stammen zum Teil aus dem Archiv der Kirchengemeinde. Einen weiteren Teil haben Jürgen Wolfarth und Helga Walther zur Verfügung gestellt. Nach Auskunft von Dekan Kern soll die Ausstellung demnächst in der Stadtkirche zu sehen sein.