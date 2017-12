Rudi Grein: ein Leben für den Sport

Rudolf Grein, einer der bekanntesten Sportfunktionäre im Landkreis, ist tot. Der engagierte, bescheidene und vielfach ausgezeichnete Sportler starb am 5. August im Alter von 81 Jahren nach langer, schwerer Krankheit.

Rudi Grein, langjähriges Mitglied der FVgg Bayern Kitzingen, begann seine Funktionärslaufbahn 1957 beim TSV Mellrichstadt und der SpVgg Ermershausen, ehe er von 1962 an bei den Kitzinger Bayern mit in führender Position tätig war. Vom stellvertretenden Vorsitzenden bis zum Schriftführer engagierte sich Grein in verschiedenen Vorstandspositionen. Im Bayerischen Fußballverband (BBV) wurde Grein von 1960 bis 2007 immer wieder als Delegierter in verschiedene Verbände gewählt.

Große Verdienste erwarb sich Grein mit seinem langjährigen Einsatz für die Schiedsrichtergruppe Kitzingen, der er seit 1977 angehörte. Dort war er aktiver Schiedsrichter, Schiedsrichterbeobachter und 14 Jahre lang stellvertretender Schiedsrichter-Obmann.

Beim Bayerischen Landessportverband (BLSV) war Rudolf Grein 1972 Gründungsmitglied des BLSV-Kreises Kitzingen, von 1974 an Schriftführer und von 1979 bis 2007 Kreisvorsitzender. In dieser Eigenschaft war er Mitglied im BLSV-Bezirksvorstand Unterfranken, ab 1981 als Öffentlichkeitsreferent und von 2001 bis 2008 Bezirksvorsitzender. Daneben war er im Landessportverband Vorsitzender des Verbandsbeirates, Mitglied im Verbandsausschuss, in der Sportakademie sowie im Medienausschuss.

Ehrenamtliche Lorbeeren erntete Grein auch im Landkreis. Von 1972 bis 1991 war er Mitglied im Sportbeirat des Kreistages tätig und von 1987 bis 2006 im Arbeitskreis Sport in Schule und Verein. 51 Jahre, davon 46 Jahre im Landkreis, war Grein in leitenden Funktionen für den Sport aktiv.

Sein Einsatz wurde belohnt: Vom Landkreis Kitzingen wurde Grein 1982 mit der Ehrenplakette in Silber, 1987 mit der Ehrenplakette in Gold und im Jahre 1996 mit der Ehrenurkunde und mit dem Ehrenbrief ausgezeichnet. Zudem ist er Träger des Verdienstkreuzes am Bande.

Rudi Grein ist gebürtiger Würzburger und Polizist. Zunächst war er bei der Grenzpolizei im Einsatz, 1962 wechselte er zur Stadtpolizei nach Kitzingen. Als die aufgelöst wurde, war er zunächst bei der Landpolizei tätig und ging dann nach Würzburg, wo er bis zu seinem krankheitsbedingten Ausscheiden blieb.

Der umtriebige Funktionär war nach seiner Pension einer, der seinem Leben Fülle gab. Neben dem Sport waren vor allem ausgedehnte Reisen seine Welt.

Um Rudi Grein trauern seine Frau Maria, drei Töchter, zwei Enkel und vier Urenkel. Eine Trauerfeier mit Aussegnung findet am Donnerstag, 10. August, um 13.15 Uhr im Alten Friedhof in Kitzingen statt. Auf Wunsch von Rudi Grein, der sein Leben lang kein Aufsehen um seine Person machte, soll es am Grab weder Trauerreden noch Beileidsbekundungen geben. Text: mey/Foto: Weiskopf