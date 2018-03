Rotes Kreuz überrascht Harald Erhard mit einer Feier

Seit 30 Jahren ist der Vollblutsanitäter Harald Erhard Vorsitzender des Bayerischen Roten Kreuz in Volkach. Diese lange Zeit war für seinen Stellvertreter Felix Wallström Anlass zu einer ganz außergewöhnlichen Feier. Sie wurde geheim geplant, damit Erhard nichts ahnte.

Die Überraschung sah so aus: Die Sanis?s und etliche Ehrengäste aus der BRK-Führungsriege versammelten sich mit einem Rettungswagen am Dienstagabend vor dem Casino der Bundeswehrkaserne in Volkach. Durch eine „Lokalarmierung“ der Rettungsleitstelle wurde Erhard zur Kaserne geschickt, da hier angeblich eine „besondere Einsatzlage“ vorliege. Als er wenige Minuten später eintraf, stand er einer Vielzahl seiner Rotkreuzler gegenüber, die ihn mit weißen Luftballons hochleben ließen.

Es dauerte etliche Minuten, bis dem sichtlich gerührten Einsatzleiter bewusst war, dass der Einsatz ihm galt. Im Offizierscasino ging dann die Feier weiter, wo Felix Wallström die lange und aufregende Zeit seines Chefs Revue passieren ließ. Sein Vorgänger Karl Patzelt erinnerte in lustigen Worten an die Zeit aus den 80er Jahren, „wo ein engagierter junger Mann in einem grünen Audi 50“ dem BRK Volkach beitrat. „Du hast alles so gut gemacht, dass ich 1987 bedenkenlos mein Amt dir übergeben konnte“, sagte Patzelt.

Auch die anderen Ehrengäste sparten nicht mit anerkennenden Worten und erinnerten an Erhards Wahlspruch: „Es ist leichter andere zu begeistern, wenn man selbst begeistert ist.“

Die Wasserwachtleiterin Sylvia Voit hatte voll die Lacher auf ihrer Seite, als sie in ihrer Rede das Geschenk vorstellte: Eine persönliche Einladung für das Weihnachtsschwimmen im Main, wozu sich Erhard allerdings noch Bedenkzeit erbat und dabei eher an seinen Vertreter dachte. Roland und Jutta Erhard hatten anschließend die nächste Überraschung parat: In Videoclips zeigten sie Erhard Bilder bei Einsätzen. Zum Abschluss überreichte Felix Wallström das Geschenk der Bereitschaft: Einen Gutschein für Physiotherapeuten, damit der Chef gelenkig bleibt.