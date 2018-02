Rote Karten für die Biotonne

Zu beneiden waren die Kontrolleure nicht: Im Frühjahr dieses Jahres zogen die Mitarbeiter eines Umweltbüros los, um einen Blick in die Biotonnen zu werfen. Eine Untersuchung, die schon einem im Herbst 2015 stattgefunden hatte. Der Auftrag lautete hier wie da: Herausfinden, wie gut die Mülltrennung im Landkreis Kitzingen funktioniert. Oder, um den Fachbegriff zu verwenden: Störstoffe suchen – also alles, was nicht in die braune Tonne gehört.

Genau hingeschaut wurde in Kitzingen (Stadtzentrum und Siedlung), Dettelbach, Marktbreit, Volkach und Wiesentheid. Pro Gebiet wurden 150 Biotonnen kontrolliert. Was dabei herauskam?

„In manchen Gebieten ist jede dritte Biotonne nicht, wie sie sein sollte.“ Philipp Kuhn, Sachgebietsleiter Abfallwirtschaft

Diese Frage wurde bei der jüngsten Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und ÖPNV-Ausschusses des Landkreises im Sitzungssaal des Landratsamt geklärt. Wie Philipp Kuhn, der zuständige Sachgebietsleiter für Abfallwirtschaft, ausführte, wurden zwischen Anfang April und Anfang Mai genau 814 Biotonnen unter die Lupe genommen. Ergebnis: 72 Prozent der Behälter waren so, wie sie sein sollten und enthielten keinerlei Fremdstoffe. Leichte Mängel wiesen 24 Prozent der Tonnen auf. Und richtig schlecht bzw. gar nicht sortiert waren 4,5 Prozent. Oder anders herum gesagt: „In manchen Gebieten ist jede dritte Biotonne nicht so, wie sie sein sollte!“, betonte der Chef der Abfallwirtschaft (siehe auch nebenstehende Freitags-Fragen).

Unabhängig von der statistischen Erhebung hatte die Kontrolle für die Besitzer der Tonnen unmittelbare Auswirkungen: Bei zu vielen Störstoffen gab es statt einer Leerung eine rote Karte, die auf die Behälter geklebt wurde. Für Rotsünder gab es zudem ein Infoblatt samt mehrsprachiger Abfalltrennhilfe, die im Briefkasten der Trennverweigerer landeten. Was gerade noch vertretbar war, erhielt eine gelbe Karte mit entsprechenden Hinweisen, in diesen Fällen fand die Leerung statt.

In den 814 kontrollierten Biotonnen sah es so aus: In 140 Tonnen (17,2 Prozent) fanden sich Plastiktüten, die in der Regel als Verpackung der Bioabfälle dienten. In 75 Tonnen (9,2 Prozent) fanden sich Verpackungen wie Plastikschalen, Dosen oder Tetra Paks. Und in 62 Tonnen (7,6 Prozent) lagen Restabfälle wie Windeln oder Katzenstreu.

Als besonderes Ärgernis erwiesen sich dabei laut Philipp Kuhn die in 77 Tonnen entdeckten Kunststoff-Müllbeutel, die im Handel als kompostierbar angeboten werden. Nur: In der Vergärungsanlage Rothmühle im Landkreis Schweinfurt, wo die Bioabfälle aus dem Kitzinger Land seit nunmehr zwei Jahren landen, machen die Beutel große Probleme. Zum einen sind sie für die Vergärung nahezu wertlos. Zum anderen verrotten sie – anders als die Bioabfälle – nicht schnell genug.

Die Empfehlung der Abfallberatung des Kreises lautet deshalb: Organische Küchenabfälle am besten in Zeitungspapier wickeln oder in Papiertüten füllen. Gerade der Einsatz von Papiertüten soll ab sofort stärker zu bewerben. Zudem gab der Ausschuss grünes Licht, im kommenden Jahr für 3000 Euro entsprechende Papiertüten anzuschaffen, die dann bei öffentlichen Veranstaltungen dem Tage der offenen Tür des Landratsamt zu Werbezwecken verteilt werden können. Vorbild ist hier der Landkreis Schweinfurt: Dort startete eine entsprechende Papiertüten-Kampagne im Jahr 2016.

Die Idee, einmalig Papiertüten an alle 39 000 Haushalte im Landkreis Kitzingen zu verteilen, wurde dagegen verworfen: Bei zehn Tüten pro Haushalt würden – samt Bedruckung und Verteilung – Kosten von 61 000 Euro anfallen.

Noch einmal zurück zu den Kon-trollen: Eine genauere Auswertung nach Ortschaften brachte einige erstaunliche Ergebnisse. Während etwa in Wiesentheid 81 Prozent und in Marktbreit 80 Prozent der Tonnen ordnungsgemäß gefüllt waren, reichte es in der Kitzinger Siedlung nur zu 63 Prozent und im Kitzinger Stadtgebiet zu 67 Prozent.