Roller rutscht auf Traubensaft aus

Eine eher ungewöhnliche Ursache hatte ein Unfall, der sich in Kitzingen ereignet hat. Ein Rollerfahrer ist auf der Straße weggerutscht. Aber nicht etwa Regen war schuld, sondern Traubensaft.

Am Dienstagmittag war der 49-jährige Mann mit seinem Kleinkraftrad auf der Mainstockheimer Straße stadteinwärts unterwegs, als nach dem Kreisel sein Roller wegrutschte und der Mann zu Boden stürzte. Denn laut Polizeibericht hatte ein unbekannter Winzer offensichtlich Weintrauben verloren. Obwohl eine Kehrmaschine versucht hatte, die Straße zu reinigen, verwandelten die Trauben den Belag zu einer klebrigen und schmierigen Fläche.

Der Rollerfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste von einem Arzt behandelt werden. Der Schaden am Roller beträgt 200 Euro. Die Polizei sucht noch nach dem Winzer, der zur Mittagszeit an dem Kreisel Weintrauben von seinem Anhänger verloren hatte. Er wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Polizei Kitzingen: Tel. (0 93 21) 14 10.