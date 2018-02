Rödelsee hätte gerne einen Kreisel

Von einem großen Interesse am 13. Rödelseer Gewerbestammtisch mit 30 Besuchern berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Gastgeber diesmal war die Installationsfirma Vielweber im Gewerbegebiet Am Wald. Beim von der Gemeinde spendierten Essen stellte die Inhaberfamilie Vielweber den Werdegang und aktuelle Entwicklungen des Betriebs vor. Nach einem Rundgang sprach Bürgermeister Burkhard Klein über die Entwicklung im Gewerbegebiet und berichtete, dass keine Einigung mit der Stadt Kitzingen zum Bau eines Kreisverkehrs gefunden werden konnte und man sich anstrenge, weitere Gewerbeflächen zu entwickeln.

Mit laufenden Neuansiedlungen steige auch der Besucherstrom in das Gewerbegebiet, was wegen der mangelhaften Anbindung oft zu Verkehrsproblemen oder Fast-Unfällen führe. Hier will die Gemeinde Vorkehrungen treffen, was allerdings Geld koste und Zeit brauche. Ein Beschilderungssystem werde durch die Gemeinde installiert, ferner soll ein größerer Werbepylon künftig das Gewerbegebiet besser sichtbar machen.

Laut Mitteilung zeigten sich die Gewerbetreibenden zufrieden mit der guten Erschließung der Gemeinde, gerade auch im Bereich des Internets (DSL), wobei Klein bekannt gab, dass nun auch höhere Datenvolumen bestellt werden können, weil die Versorgung durch die Telekom durch Vectoring bis zu 50 Mbit gesichert ist.

An den Tischen knüpften die Besucher neue Kontakte, führten Fachgespräche und stellten fest, dass es doch viele Betriebe im Ort gibt, die noch enger zusammen arbeiten könnten und sollten.