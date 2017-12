Rödelsee denkt über Vorkaufsrecht nach

Der Kauf der Schwanberg-Waldflächen des Fürsten von Castell-Rüdenhausen durch die Stadt Iphofen hat in Rödelsee nicht unbedingt Freudentaumel ausgelöst. Im Gegenteil, man ist dort verstimmt, vor allem über ein Schreiben des Iphöfer Stadtförsters, das auch Großlangheim als Nachbar erhalten hat. Die Gemeinde Rödelsee war in der Zwischenzeit nicht untätig geblieben und hat über ein Vorkaufsrecht Auskünfte eingeholt. Das Ergebnis: theoretisch möglich.

In der Gemeinderatssitzung auf dem Schwanberg informierte Bürgermeister Burkhard Klein, dass nach Auskunft eines Juristen ein Vorkaufsrecht durch die Gemeinde Rödelsee nicht ausgeschlossen sei. Ob dies tatsächlich greife, müsste wohl letztlich ein Gericht entscheiden. Dazu müsste aber erst einmal der Gemeinde der Kauf der 146 Hektar Wald und Wiesen offiziell angezeigt werden. Der Verkauf war am 13. April notariell beurkundet worden.

Geistliches Zentrum verzichtet

Ebenso gibt es noch keine Anfrage, ob die Gemeinde ein Vorkaufsrecht geltend machen will. Auf das bestehende Vorkaufsrecht für den Gutshof auf dem Schwanberg jedenfalls, den das Geistliche Zentrum gepachtet hat, verzichtet das Geistliche Zentrum nach Aussage der Geschäftsführerin Ute Hellwig.

Warum man ein Vorkaufsrecht von vornherein nicht ausschließen möchte, dazu hat ein Stück weit ein Schreiben des Iphöfer Stadtförsters beigetragen. Dieser informiert darin über den Kauf der Waldflächen und über einen seiner Ansicht nach alten Wildzaun, der auf der Grenzlinie Wald/Weinberg steht. Dieser solle entfernt werden. Falls dies der Gemeinde nicht möglich sein sollte, werde Iphofen dies bei der Unteren Naturschutzbehörde anzeigen, damit diese den „Verursacher“ ermittelt.

Dieses Schreiben hatte auch schon in Großlangheim Ärger ausgelöst. In beiden Ratsgremien (Großlangheim und Rödelsee) hatte man auf die Art des Schreibens mit Befremden reagiert. „So geht man nicht mit Nachbarn und Partnern um“, hatte es übereinstimmend geheißen.

Falls die Gemeinde Rödelsee tatsächlich ein Vorkaufsrecht zugesprochen bekäme, wären – so munkelt man – 3,3 Millionen Euro für den Wald zu bezahlen. Keine kleine Summe, aber: „Da haben wir schon ganz andere Dinge gestemmt“, zeigte sich Bürgermeister Klein optimistisch mit Blick auch auf Zeiten, als Rödelsee einen Berg voller Schulden hatte. Und dass der Schwanberg zu Rödelsee gehört, darüber sind sich alle im Rat einig.

„Kein besserer Käufer“

In Rödelsee setz man aber auf eine gemeinsame Lösung. Vorausgesetzt, Rödelsee nimmt ein mögliches Vorkaufsrecht nicht wahr, so räumt Bürgermeister Klein ein, „können wir uns keinen besseren Käufer vorstellen als die Stadt Iphofen“. Schließlich gehe es auch um den Schutz eines Kulturgutes, um Bodendenkmäler und vieles mehr. Und mit der Stadt Iphofen gebe es einen Partner, der sich rasch um Dinge kümmert, was auch Ute Hellwig bestätigte.

Gemeinsame Ansatzpunkte gebe es. Iphofen habe Interesse an einem weiteren Grundstück, Rödelsee benötige für die Jagd eine dauerhafte Grundstücksverbindung im so genannten Bürgerholz. Daneben sieht Klein viele weitere Gründe für eine gemeinsame Sitzung beider Ratsgremien auf dem Schwanberg, eine Begehung mit eingeschlossen. Dabei sollten eine mögliche Zusammenarbeit und interkommunale Projekte ausgelotet werden.

Mit einem Stammtischgerücht räumte Bürgermeister Klein noch auf: „Durch den Verkauf des Waldes wird es keine Veränderung bei der Gemarkungsgrenze geben.“