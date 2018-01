Ein abendliches Rockkonzert mit BC'69 bietet der Förderverein Gartenschaugelände Kitzingen am Freitag, 14. Juli, im Main Side Sommergarten beim Mehrgenerationenspielplatz an. Das Repertoire von Jürgen Bergmann (Gesang), Jan van Springel (Gitarre), Norbert Roesch (Bass) und Gunnar Olsen (Schlagzeug, Gesang) ist eine Mischung aus Cover-Stücken, orientiert an Southern- und Blues-Rock, sowie Eigen-Arrangements von Klassikern und „unplugged“ Songs mit Akustik-Gitarre und Cajon. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus. Foto: Gunnar Olsen