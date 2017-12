Willkommen zum Sommerinterview! Wir haben den Bürgermeistern im Landkreis zehn Fragen gestellt, die im Laufe der nächsten Wochen nach und nach veröffentlicht werden. Heute dreht sich alles um Rödelsee, wo Burkhard Klein (Foto: Daniela Röllinger) seit 2002 im Amt ist.

Frage: Die erste Hälfte der Wahlperiode ist vorbei – worüber freuen Sie sich besonders?

Burkhard Klein: Ich freue mich besonders, dass die gute Entwicklung anhält und es immer wieder spannende neue Aufgabenstellungen gibt, die zu meistern sind. Es macht Spaß, mit einem entscheidungsfreudigen Gemeinderat die Dinge für unseren Ort zu entwickeln.

Welche Projekte packen Sie bis 2020 in Ihrer Gemeinde noch an?

Klein: Neben den laufenden Projekten Breitbandausbau, Neubau und energetische Sanierung des Kindergartens sowie die Kanalsanierung, sind es der Beginn der umfassenden Dorferneuerung in Fröhstockheim, Maßnahmen im Hinblick auf Gestaltung und Verkehrssicherheit im Bereich Crailsheim-, Großlangheimer Straße und Wiesenbronner Straße sowie am Dorfgraben und das neue Baugebiet Schlossgrund.

Was steht direkt nach der Sommerpause an?

Klein: Es gibt keine klassische Sommerpause, angehen wollen wir aber das Projekt Terroir F – also einen magischen Ort im Weinland.

Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort?

Klein: Überall, wo nette Menschen sind. Ansonsten im neugestalteten Schlosspark Rödelsee, im Schlosspark auf dem Schwanberg, am Rödelbach zwischen Rödelsee und Fröhstockheim sowie daheim auf der Terrasse oder an unserem Eventgrill.

Gibt es etwas, das Sie an Ihrem Ort stört?

Klein: Das Unkraut und ab und zu der Abfall, der rumliegt – sonst nichts.

Wie steht es um die Finanzen der Gemeinde?

Klein: Nachdem wir ja einmal Spitzenreiter in der Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis waren, steuern wir zum Ende dieses Haushaltsjahres auf eine Pro-Kopf-Verschuldung unterhalb des Landesdurchschnitts zu. Und das, obwohl wir in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen getätigt haben. Richtig gesetzte Investitionen zahlen sich aus.

Die Probleme vieler Gemeinden sind die Landflucht, fehlende Arbeitsplätze, Ärztemangel, verlassene Häuser oder marode Straßen. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Klein: Wir haben seit 2002 einen Bevölkerungszuwachs von 250 Personen und vor allen Dingen viele junge Familien. Ob es an der Feierfreudigkeit in Rödelsee liegt oder auch kleine Anreize wie Übernahme von Kindergartenbeiträgen liegt, lässt sich nicht sagen. Wir sind mit drei Gastwirtschaften und drei Heckenwirtschaften sowie dem Café auf dem Schwanberg bestens versorgt. Hinzu kommt noch der Dorfladen samt Getränkemarkt und einem allgemeinen Warenangebot. Wir haben lange für diese Dinge gekämpft und viel Geld investiert.

Was macht Ihnen an Politik Spaß?

Klein: Die Möglichkeit, zu gestalten und Ansprechpartner für alle zu sein. Ob private Probleme oder eine vergessene Mülltonne – ich bin gerne für andere da und setze mich für ihre Interessen ein, soweit das möglich oder zulässig ist.

Welche Eigenschaften braucht ein Bürgermeister auf jeden Fall?

Klein: Diplomatie, Einsatzbereitschaft, Robustheit und einen breiten Rücken.

Stehen Sie 2020 bei den Wahlen noch einmal zur Verfügung?

Klein: Es macht mir großen Spaß, die Geschicke meiner Heimatgemeinde auch weiter mitbestimmen zu können. Ich stehe – auch im Hinblick auf die anstehenden gemeindlichen Aufgaben – sehr gerne noch einmal für mindestens eine Wahlperiode als Bürgermeister zur Verfügung. Das ist allerdings auch davon abhängig, dass mir sowohl der CSU-Ortsverband als auch die Bürgerinnen und Bürger das Mandat für diese gerne getragene Verantwortung übertragen.

Bürgermeister im Interview

Die Bürgermeister im Landkreis haben Halbzeit in der Wahlperiode. Zeit für ein Zwischen-Fazit: Nach und nach werden in den kommenden Wochen alle Bürgermeister des Landkreises zum „Sommer-Interview“ gebeten. Wie fällt Ihre Bilanz aus? Was haben Sie als nächstes vor? Die Frage bleiben immer gleich, die Akteure wechseln. Heute stellt sich der Rödelseer Bürgermeister Burkhard Klein (CSU) den Fragen. (fw)