Rettung in Hohenfeld

Beschaulich und noch ein wenig verschlafen ist der Kitzinger Stadtteil Hohenfeld an diesem Sonntagmorgen. Und das würde er sicher auch noch einige Zeit bleiben, wäre da nicht die Feuerwehrsirene, die Punkt 8 Uhr auch den letzten Schläfer aus den Träumen reißt.

Es brennt. Gleich unterhalb der Kirche dringt dichter Rauch aus den Fenstern eines Hauses. Verängstigte Bewohner rufen aus dem Fenster. Aber: Kein Ernstfall – Feuerwehrübung am Sonntag. Nicht nur die Hohenfelder sind dabei im Einsatz, aus Sickershausen, aus Repperndorf und Hoheim und auch aus der Stadt Kitzingen eilen die Rettungskräfte zum Brandort. Das ist beim angenommenen Szenario auch dringend nötig.

Dachstuhl in Flammen

Denn als die Ortswehr eintrifft, steht in dem Mehrfamilienhaus schon der Dachstuhl in Brand und droht auf die angrenzende Kirche überzugreifen. Zudem befinden sich noch sieben Personen im Haus und müssen gerettet werden. Eine komplexe Angelegenheit also, die den gemeinsamen Einsatz mehrerer Wehren erfordert.

Da werden die Atemschutzgeräte angelegt. Vom Main her wird eine Schlauchleitung verlegt, um genügend Wasser für den Einsatz zu haben. Die große Drehleiter der Stadt Kitzingen geht in Stellung, um – der Enge der Bebauung geschuldet – über das Kirchendach hinaus zu ragen und den Brand zu bekämpfen.

Routiniert gehen die Feuerwehrler in den Einsatz. Da ist die Straßenabsicherung genau so zu beachten, wie der erste Stoßtrupp, der zur Rettung der Eingeschlossenen in Stellung geht und gleichzeitig über eine Anlege-Leiter Bedrohte aus einem Fenster im ersten Stock gerettet werden.

Unterstützung von der Stadt

Dass die frühe Übungszeit auch bei der Politik der Stadt Beachtung findet, zeigen Oberbürgermeister Siegfried Müller und einige Stadträte, die ebenfalls zu früher Stunde anwesend sind und die Übung am Sonntagmorgen aufmerksam zu beobachten.