KITZINGEN 07.11.2017

Rentner Streift geparkten Pkw

Am Montagnachmittag beschädigte ein 82-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Moltkestraße in Kitzingen einen geparkten Pkw. Der Rentner, so die Polizei, streifte beim Ausparken einen neben ihm stehenden VW Touran. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro.