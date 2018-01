Reines Interesse wird nicht reichen

Eine Ideensammlung ganz ohne Vorgaben ist eine beliebte Methode, um die Kreativität anzuregen. Unzählige tolle Projekte sind daraus schon erwachsen. Auf ein solches hofft man auch im Landkreis Kitzingen: Eine BNE-Station soll entstehen. Aber so ganz ohne Mindestanforderungen und abgesteckte Rahmenbedingungen wollen sich die Gemeinden nicht auf die Sache einlassen.

BNE steht für Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Ziel ist es, den Gedanken der Nachhaltigkeit in den Köpfen der Menschen zu verankern, um die globalen Herausforderungen zu meistern – den Klimawandel zum Beispiel, das Artensterben oder soziale Gerechtigkeit in der Welt. „BNE soll jedem Einzelnen klar machen, dass sein Handeln Konsequenzen hat und jeder die Welt durch sein Handeln beeinflussen kann“, sagte Landrätin Tamara Bischof vor etwa 50 Bürgermeistern, Kreisräten sowie Vertretern von Behörden, Organisationen, Einrichtungen und Vereinen, die am Dienstag zur Informationsveranstaltung über die Einrichtung einer BNE-Station ins Landratsamt gekommen waren. Eine große Resonanz, über die sich die Landrätin freute. Sie zeige, dass Interesse an dem wichtigen Thema vorhanden sei.

Das Thema Nachhaltigkeit begegne einem überall und täglich, sagte die Landrätin. Zum Beispiel beim Einkaufen: Was mache man mit der dünnen Plastikverpackung, in die vieles eingepackt sei? „Man wirft sie weg“, so die Landrätin. Hier sei ein Umdenken gefragt. „Wie wollen wir leben und was können wir wie ändern?“, laute die Frage, der sich alle gemeinsam stellen müssten.

Dazu beitragen soll eine BNE-Station, für die der Landkreis Partner und einen Standort sucht. „Wir können im Landkreis Kitzingen etwas Einzigartiges in Bayern schaffen“, sagte Bischof, denn eine BNE-Station gebe es im Freistaat noch nicht. Auch BNE-Koordinatorin Juliane Amend sprach von einem Alleinstellungsmerkmal, mit dem man sich von anderen Umweltstationen abgrenzen könne. Davon gibt es derzeit sieben in Unterfranken. „Eine BNE-Station ist mehr.“

In der Chance auf ein solches Alleinstellungsmerkmal liegt jedoch gleichzeitig ein Problem, denn es gibt kein Projekt, an dem man sich orientieren könnte. Wie genau soll eine solche Station konzipiert werden? Wie könnte sie aussehen? Wie groß ist der Flächen- und Raumbedarf? Welche Kosten kommen auf den Partner zu, der bereit ist, sich zu beteiligen? Aus den Informationen von Landrätin Tamara Bischof und BNE-Koordinatorin Juliane Amend ging das nicht hervor und auch nicht aus dem Fragebogen, der das Interesse zur Leistung eines Beitrags für eine BNE-Station im Landkreis Kitzingen abfragen soll.

Als Modellvarianten waren darin eine BNE-Station als Neubau, als Umnutzung eines bestehenden Gebäudes oder in einer bestehenden Einrichtung genannt. Je nach Variante werden Flurnummern, Nutzfläche, Baumaterial, Umbaumaßnahmen, Energieversorgung, aktuelle Nutzung und vieles mehr abgefragt, außerdem die Möglichkeit eines Außengeländes. Dazu Kriterien wie die Erreichbarkeit mit Öffentlichen Verkehrsmitteln, die Lage im Landkreis, das Vorhandensein von Parkplätzen, Möglichkeiten zur Schaffung von Büroräumen, einer Küche, Übernachtungsmöglichkeiten und mehr.

Gefragt wird schließlich auch, wie sich die Partner eine finanzielle Beteiligung vorstellen könnten. Denn, so machte die Landrätin deutlich, es reiche nicht aus, wenn eine Gemeinde sage: Ich hab da ein Grundstück, Landkreis, mach mal. „Wir erwarten ein bisschen mehr“, so Tamara Bischof. Die Kommune müsse sich einbringen und aktiv teilnehmen – auch wenn klar sei, dass der Landkreis den Hauptteil übernimmt, zum Beispiel die dauerhaften Betriebskosten und das Personal.

Potenzial, sich einzubringen, sieht die Landrätin in allen Landkreis-Gemeinden. Kitzingen habe die Gärtner, der Raum Willanzheim/Herrnsheim die Streuobstwiesen, Volkach die Mainaue, Dettelbach viele Flächen, Sommerach engagiere sich stark in Sachen Energie... Zudem gehe es nicht um ein Projekt nur in und mit einem Ort, vielmehr sollen alle Gemeinden im Landkreis eingebunden werden. Auf jeden Fall werde es zudem eine Zusammenarbeit mit der Bildungseinrichtung auf dem Schwanberg geben.

Ohne ein genaueres Konzept aber scheuen sich die Bürgermeister, ihr Interesse als Partner für eine BNE-Station zu bekunden. Das wurde aus mehreren Wortmeldungen deutlich. Christine Konrad (Dettelbach) fragte wegen der angesprochenen Übernachtungsmöglichkeiten nach Vorstellungen zu Raummodulen, Peter Kornell (Volkach) nach dem Außenbereich. Er sah Kommunen, die finanziell nicht gut dastehen, als benachteiligt an. Seien einer Kommune keine freiwilligen Leistungen erlaubt, falle sie heraus, monierte er. Landrätin Bischof sieht das anders: Sie glaubt nicht, dass eine Gemeinde haushaltstechnisch Probleme bekommt, wenn sie etwas für die Bildung für Nachhaltige Entwicklung tut. „BNE ist ein wichtiges Thema. Es ist nicht nur auf reiche Gemeinden beschränkt.“

Der Kitzinger Oberbürgermeister Siegfried Müller fragte nach Mindestanforderungen und danach, welche Leistungen definitiv vom Landkreis übernommen werden. „Wenn ich mich bewerbe, will ich wissen, wie ich mich an den investiven Kosten beteiligen muss.“ Der Kreisvorsitzende des Bayerischen Gemeindetags, Josef Mend (Iphofen) unterstützte ihn: „Wir brauchen ein bisschen Fleisch“, sagte er. Eine Interessensbekundung könne jeder machen, „dann haben Sie 31 Interessensbekundungen“.

Schwierig zu beantworten wird die Frage nach der finanziellen Beteiligung, das wurde bereits in der Informationsveranstaltung deutlich. Nicht nur wegen der Größe der BNE-Station und der Frage, ob Neubau, Sanierung oder Integration in eine bestehende Einrichtung. Die Kosten für den Landkreis und die Standort-Gemeinde hängen auch maßgeblich davon ab, wie viel Zuschuss es für eine BNE-Station geben wird. Eine 90-prozentige Förderung wie bei der Umweltbildungsstätte Oberelsbach (Landkreis Rhön-Grabfeld), die vor sechs Jahren für 5,3 Millionen Euro entstand, wird es nicht geben. Das machte Otto Breitenbach von der Regierung von Unterfranken gleich in der Sitzung deutlich. Zum einen habe es sich damals um ein Sonderprogramm gehandelt. Zum anderen gebe es für Bau- und Umbaumaßnahmen nichts, „da sind Sie auf dem falschen Dampfer“. Landrätin Tamara Bischof sprach daraufhin das Leader-Programm als weiteren möglichen Fördertopf an, bei Sanierungsmaßnahmen vorhandener Gebäude außerdem die Dorferneuerung und Städtebauförderung. Doch ob und was es da gibt, ist völlig offen.

Bis Ende April, so die ursprüngliche Planung, sollten mögliche Interessenten den Fragenkatalog abarbeiten und bei Juliane Amend abgeben, dann war geplant, Gespräche zu führen und Ende September zu entscheiden, damit die Planung starten kann. Ein Zeitplan, der nicht zu halten sein wird, wie die Landrätin feststellen musste. „Wir werden die Bewerbungsfrist infrage stellen.“