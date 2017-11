Reh verursachte Wildunfall

(-tl) Am Montagabend befuhr ein 32-jähriger Ingenieur die Staatsstraße 2257 von Prühl in Richtung Haag. Im Bereich eines Waldstückes sprang ein Reh auf die Straße und wurde von dem Pkw erfasst. Das Tier wurde laut Polizeibericht durch den Aufprall getötet. Am Auto entstand Schaden von etwa 1000 Euro.