Rechts vor links auf Kapellensteige überdenken

An fast 30 Punkten in Marktbreit und in Gnodstadt sieht die zweitägige Verkehrsschau vom April Handlungsbedarf. Die einzelnen Punkte wurden jetzt im Stadtrat am Montagabend abgehandelt – nicht in allen Bereichen waren die Räte einverstanden.

Es gab dabei eine ganze Menge an Routinepunkten, etwa der Abbau überflüssiger Tempo-30-Schilder in Tempo-30-Zonen, der Austausch verblasster oder zwischenzeitlich geänderter Verkehrszeichen. Das summiert sich und führte zum Kommentar von Heinz Galuschka: „Die Schilderindustrie wird reich.“

Diskussionen über den Parkplatz am Lagerhaus

Diskussionsbedarf gab es aber schon gleich beim ersten Punkt, dem Parkplatz am Main am Lagerhaus. Für Christiane Berneth parken hier immer noch zu viele Wohnmobile, obwohl die Stadt für viel Geld einen eigenen Stellplatz geschaffen hat. Hier wird nun das Schild, das maximal drei Wohnmobile für eine Nacht zulässt, entfernt und zusätzlich ein Hinweis auf den Wohnmobilstellplatz aufgestellt. Allerdings: Eine Nacht lang können Wohnmobile auf einem Parkplatz stehen.

Gleich drei Schilder mit Halteverbot möchte die Polizei entlang der Mauer der Bachgasse sehen. Das wiederum würde den Blick aufs Malerwinkelhaus trüben. Nun soll auf Antrag von Harald Damm geprüft werden, ob eine erweiterte Halteverbotszone eingerichtet werden kann, mit Schildern nur am Anfang und am Ende der Zone.

Gewöhnungsbedürftig wird die Neuregelung der Vorfahrt im Bereich der Kreuzung Bachgasse Kapellensteige am Malerwinkel: Hier soll künftig rechts vor links gelten, der Verkehr auf der Kapellensteige also Vorfahrt erhalten.

Autos müssten am Berg halten

Rechts vor links auch im weiteren Verlauf der Kapellenteige im Bereich der Kreuzung mit der Sudetenstraße, die dann vorfahrtsberechtigt ist. Da hier dann bergaufwärts fahrende Fahrzeuge halten müssen, sieht Volker Iglhaut vor allem im Winter Probleme. Der Punkt wird nochmals beraten.

Sicherheit für Fußgänger soll ein Antrag beim Staatlichen Bauamt schaffen: Zwischen dem Parkplatz am Bahnhof und dem gegenüberliegenden Gehsteig soll ein Fußgängerüberweg errichtet und zusätzlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h angeordnet werden.

Nicht alle Bewohner sind dafür

Bewohner der neuen Siedlung am Ohrenberg möchten den Verkehr in ihrem Wohngebiet verlangsamen und haben einen verkehrsberuhigten Bereich beantragt, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Dies soll von der Verwaltung geprüft und dem Stadtrat vorgelegt werden. Allerdings machte Bürgermeister Erich Hegwein schon deutlich: Nicht alle Bewohner halten die Regelung für sinnvoll.

Sowohl im Siedlungsgebiet 1, als auch im Wohngebiet Am Steinbruch in Gnodstadt werden Tempo-30-Zonen eingerichtet, die vorhandenen Tempo-30-Schilder abgebaut.

Der etwas unübersichtliche Kreuzungsbereich Hauptstraße, Geißlinger Weg, Bad und weitere Straßen wird „aufgeräumt“ und soll nun klarer beschildert werden.