Raubfischsterben trübt die gute Stimmung

Eigentlich blickten die Mitglieder des Sportangelvereins Schwarzach in ihrer Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück, wäre da nicht der Tod fangfähiger Hechte und Zander gewesen.

Gewässerwart Willi Öttinger führte das Raubfischsterben auf eine unvorhersehbare Algenblüte zurück. Das im Terminkalender angesetzte Raubfischangeln musste kurzfristig abgesagt werden.

In diesem Jahr wollen die Verantwortlichen Ähnliches verhindern, indem der See nicht wie in den Vorjahren im Herbst, sondern bereits im Sommer gekalkt wird.

Traditionell wurden bei dem Treffen im Sportheim des SV Stadtschwarzach die erfolgreichsten Petrijünger der zurückliegenden zwölf Monate geehrt. Vorsitzender Walter Link überreichte Anglerkönig Richard Lurz die Königskette. Jugendangelkönig wurde Elias Bremer. Als Vereinsmeister trug sich Markus Hein in die Siegerlisten ein. Jugendvereinsmeister wurde Marvin Götz. Sieger des Jahreseröffnungsangeln war Manfred Thomann. Den Wettbewerb des Nachwuchses gewann Marius Kistner.

Walter Link dankte vor 31 Mitgliedern Günter Schellhorn für sein unermüdliches Engagement rund um das Vereinsgewässer. Das Fischerfest war aufgrund der großen Hitze nicht so erfolgreich wie in den Vorjahren, sagte Link in seinem Rückblick. 20 Kinder wurden bei der Ferienpassaktion auf dem Vereinsgelände betreut. Wenn sich wieder freiwillige Betreuer finden, wollen Link und seine Mitstreiter auch in den kommenden Sommerferien den Mädchen und Buben einen Schnuppertag anbieten.

Das Interesse der jungen Leute am Sportfischen ist groß. Beim Nachtangeln unter der Leitung von Jugendbetreuer Christian Greim waren zwölf Jugendliche aktiv. Eine Abordnung der Sportangler nahm an der 140-Jahr-Feier der Feuerwehr Stadtschwarzach teil. Einige größere Ausgaben hatte die Vereinskasse zu verkraften. Über 3500 Euro kostete laut Kassier Markus Hein die Uferbefestigung am See. Weitere 3000 Euro verschlang der Fischbesatz.