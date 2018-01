Raiffeisenbank will Geschäftsstellen halten

2016 sei für die Bank „trotz aller Widrigkeiten wie Niedrigzinspolitik und Regulatorik“ ein erfolgreiches Jahr gewesen. Das teilte der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank Volkach/Wiesentheid, Roland Rößert, in der Vertreterversammlung im Volkacher Pfarrheim mit, als er auf das Geschäftsjahr blickte.

Vertrauen in Banken vor Ort

Außerdem wird im Bericht an die Presse Rößerts Bekenntnis zur Region genannt. Hier wird er mit diesen Worten zitiert: „Andere gehen – wir wollen bleiben.“ Entgegen dem Trend wolle man dem Ertrags- und Kostendruck nicht in erster Linie mit der Schließung von Filialen begegnen. Die Finanzkrise habe gezeigt: regionale Banken – und da insbesondere die Genossenschaftsbanken seien „der Fels in der Brandung“ und stünden für Kontinuität. Bankgeschäftsstellen mit persönlichem Service und Beratung vor Ort seien ein wichtiger Baustein für eine funktionierende ländliche Infrastruktur.

Aber Rößert schränkte ein: Auch die Raiffeisenbank Volkach-Wiesentheid müsse ihre Zweigstellen immer wieder kritisch überprüfen und Nutzungsanalysen erstellen. Dabei sei es wichtig, dass auch die Geschäfte rund ums Geld – wie Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Risikoabsicherung, Hausbau oder Investitionen in die eigene Firma – von der Bevölkerung mit der Bank vor Ort getätigt werden. „Somit haben es die Mitglieder, Kunden und Einwohner selbst in der Hand, ob und wie lange eine Bankgeschäftsstelle aufrecht erhalten und betrieben werden kann“, wird Rößert zitiert.

3,5 Prozent Dividende

Die Bilanzsumme der Raiffeisenbank wurde um 15,6 Millionen auf 360 Millionen Euro gesteigert, was einem Plus von 4,53 Prozent entspricht. Die Kundeneinlagen sind um 13,2 Millionen Euro auf nun 284,8 Millionen Euro gestiegen. Das betreute Kundenvolumen bei der Bank und den Partnern stieg um 33,4 Millionen Euro auf 681,4 Millionen Euro an.

An die 7789 Mitglieder könne wieder eine Dividende von 3,5 Prozent ausgezahlt werden; an Vereine und soziale Einrichtungen in der Region wurden im Geschäftsjahr 2016 41 500 Euro Spenden verteilt.

Silberne Ehrennadel verliehen

Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat schieden turnusmäßig Klaus Linz (Prichsenstadt) und Hans Meyer (Greuth) aus. Beide wurden zur Wiederwahl vorgeschlagen und bestätigt. Ebenfalls wurde Hans Meyer für 25 Jahre ehrenamtliches Engagement als Aufsichtsrat bei der Bank geehrt. Oberrevisor Bernhard Fledering verlieh ihm die Silberne Ehrennadel des Genossenschaftsverbandes Bayern. Zudem überreichten der Aufsichtsratsvorsitzende Ernst Hey (Rüdenhausen) sowie die Vorstände der Raiffeisenbank dem Jubilar eine Ehrenurkunde und einen Präsentkorb.

Den Abschluss bildete der Vortrag von Regionaldirektor Thomas Fleischmann von der DZ Bank über das Zinspolitik und Anlagestrategien.