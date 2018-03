Raiffeisenbank schließt vier Filialen

Von einer „historischen Stunde“ sprach Albrecht Hack, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank (Raiba) Kitzinger Land bei der Vertreterversammlung am Donnerstagabend im Großlangheimer Schützenhaus.



Es ging bei dieser Versammlung nicht nur um Zahlen und Bilanzen, sondern auch um das neue Konzept der Bank, bei dem die vier Filialen Herrnsheim, Hüttenheim, Seinsheim und Tiefenstockheim geschlossen werden, in Hüttenheim bleibt ein Geldautomat. Beim neuen Konzept wird ein umfangreicher Service auf der Home-Page angeboten.

„Es war in den vergangenen 140 Jahren noch nie der Fall, dass sich die Raiffeisenbank Gedanken zum Fortbestand machen musste und was uns erwartet, macht graue Haare und treibt uns den Schweiß auf die Stirn, es ist keine leichte Strecke, die vor uns liegt“, bekannte Hack.



Vorstand und Aufsichtsrat müssten nun das Schiff auf Kurs halten, „denn es kommen Klippen, die es zu umschiffen gilt, aber wir sind guten Mutes, dass wir es unter anderen Rahmenbedingungen schaffen“. Der Vorsitzende, der 2020 aus dem Amt scheiden wird, betonte, dass Veränderungen eingeleitet werden müssen, „aber wir haben auch gelernt, zusammen zu halten und zu kämpfen, um unsere Bank zu erhalten“.

Schwierige Entschieduung

Als Hauptgründe für die neue Marschrichtung führte Hack die Niedrigzinspolitik der EU und das aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung geänderte Kundenverhalten an. „Zum neuen Konzept haben wir viele und lange Gespräche bis ins kleinste Detail geführt, es wird nun zum 1. November 2016 eingeführt“, gab der Vorsitzende bekannt. Es sieht vor, dass im Bereich Nord die Filialen Großlangheim, Kleinlangheim, Rödelsee und Sickershausen erhalten bleiben, im Süden Willanzheim und Obernbreit, wo das Kundenberatungszentrum eingerichtet wird.

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Rouven Lewandowski machte auf die schlechte Bilanz bei Kosten und Erträgen im Vergleich zum Durchschnitt der Institute des Genossenschaftsverbandes Bayern (GVB) aufmerksam und sagte: „Unsere Herausforderung liegt darin, dass wir nicht weiter nach unten driften, weshalb wir die Rentabilität steigern müssen, was zum Beispiel durch hochqualifizierte Kundenberatung geschehen kann.“

Kosteneinsparung: sechsstellig

Als Möglichkeit, den Gewinn in Zukunft zu sichern, nannte Lewandowski eine Kosteneinsparung von rund 100 000 Euro pro Jahr, „denn langfristig werden nur Banken überleben, die dauerhaft Kosten senken können“. Der Vergleich mit anderen Banken zeige, dass die Raiba Kitzinger Land bezüglich Bilanz und Kundenbesuchen an letzter Stelle liegt, „aber wir wollen keine andere Bank benutzen, um die neuen Entscheidungen zu rechtfertigen“.

Bei der Diskussion ging es vor allem um die geplanten neuen Öffnungszeiten, da vielen der Beginn um 8.30 Uhr und das Ende um 16.30 Uhr nicht schmeckte. Der Mittwoch steht in allen Filialen nur noch für Beratungen zur Verfügung. Die wird es allerdings auch in Zukunft nach Absprache auch ab 8 Uhr und nach 17 Uhr geben, war zu hören.

In Kleinlangheim und Sickerhausen soll es ab November nur noch Öffnungszeiten am Montag- und Freitagnachmittag geben, wurde bemängelt. „Der Vorstand wird wegen der Öffnungszeiten noch einmal in Klausur gehen“, versprach Hack aufgrund der doch teilweise massiven Kritik der Raiba-Mitglieder. Fragen zur künftigen personellen Situation bei den Mitarbeitern beantwortete Hack damit, dass man bei diesen Überlegungen noch nicht durch sei.

Wesentlich entspannter als bei diesem letzten Tagesordnungspunkt der Versammlung war es in den gut zwei Stunden vorher zugegangen, als es um Zahlen des Jahres 2015 ging. Genannt wurden „ein erfreuliches Wachstum“ bei den Kundeneinlagen, ein Kundenkreditvolumen, das die Erwartungen übertroffen habe, eine Steigerung im Dienstleistungsgeschäft und bei der Mitgliederzahl, die am Jahresende bei 4458 lag und unter dem Strich eine „gute Finanz- und Vermögenslage“ bei einer Bilanzsumme von gut 144 Millionen Euro und einem Bilanzgewinn von rund 180 000 Euro. Anlass zur Freude gab auch die Ausschüttung von 38 250 Euro an verschiedene Gemeinden, wobei das Geld hauptsächlich aus dem Ertrag des Gewinnsparens stammte.

Auch noch Minuszins

Weniger erfreut waren die Anwesenden ob er Nachricht, dass die Bank Juni einen Minuszins an die Zentralbank für die Einlagen entrichten muss, die dort unterhalten werden. Dieser Minuszins wird aktuell nicht an die Kunden weiter gegeben. Die Höhe des Minuszins stehe noch nicht endgültig fest, teilte Vorstandsvorsitzender Hack mit.



Aufsichtsratsvorsitzender Norbert Dazian erstattete den Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und die Überwachung der Aktivitäten des Vorstands.

Regionaldirektor Roland Streng (Genossenschaftsverband Bayern. GVB) leitete die Abstimmung zur Gewinnverteilung, die auf 2,5 Prozent Dividende (65 912 Euro), 50 000 Euro an die gesetzliche Rücklage und gut 64 000 Euro an die Ergebnisrücklagen beruht. Vorstand und Aufsichtsrat wurden einstimmig entlastet.



Norbert Droll und Helmut Dürr wurden erneut in den Aufsichtsrat gewählt, da sie turnusgemäß ausschieden. Droll erhielt aufgrund seiner Verdienste die silberne Ehrennadel des GVB.„Er hat 26 Jahre Verantwortung getragen und sich großes Vertrauen als geschäftlicher Ratgeber erworben und zeigt großes Engagement im Stiftungsrat“, betonte Streng.