Radlerin prallt gegen Auto

Am Montagnachmittag fuhren zwei Jugendliche mit ihren Fahrrädern die Straße „In den Weinbergen“ in Iphofen entlang. An der Kreuzung zum Schwanbergweg übersah eine der beiden Radlerinnen einen vorfahrtsberechtigen Wagen. Die 34-jährige Opel-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, die Fahrradfahrerin stieß mit dem Auto zusammen und prallte gegen die Windschutzscheibe, teilt die Polizei mit. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde in die Klinik Kitzinger Land gebracht. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro.