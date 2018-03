Problem: feuchte Toilettentücher

Grundsätzlich einverstanden erklärte sich der Seinsheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag mit der Bebauung eines 3200 Quadratmeter großen Grundstücks in Tiefenstockheim. Das Gelände, auf dem früher einmal ein Steinbruch war, liegt nahe des Sportplatzes. In der Bauvoranfrage ging es um die Errichtung eines Wohnhauses mit Nebengebäuden. Laut Bürgermeister Heinz Dorsch gibt es aber noch etliche Hürden zu überwinden. Das Areal befindet sich zu einem Teil im Innenbereich, zum anderen im Außenbereich des Dorfes. Privilegiertes Bauen kommt nicht in Betracht. Des Weiteren müssten verschiedene Träger öffentlicher Belange dazu gehört werden, zum Beispiel müsste aus naturschutzfachlicher Sicht grünes Licht dafür gegeben werden. Auch über die Erschließung müsste eine Vereinbarung getroffen werden. Die Zufahrt wäre über einen gemeindeeigenen vier Meter breiten Streifen möglich, der auch dafür vorgesehen ist.

Weitere Themen:

• Zunehmend Probleme bereiten Feuchttücher den gemeindlichen Kläranlagen, weil sie Klumpen bilden. In Iffigheim wird nun eine spezielle Pumpe getestet. Möglich – aber zu teuer – wäre auch eine Rechenanlage für grobes Material: Die würde 40 000 Euro kosten. Bürgermeister Heinz Dorsch ärgerte sich darüber, was mittlerweile alles seinen Weg in die Kläranlage findet. Einmal im Jahr müssten die Bürger ins Klärwerk um zu sehen, was dort ankommt, meinte Dorsch.

• Bald fertig ist die neue Tiefenstockheimer Aussegnungshalle, die direkt hinter dem Friedhof angebaut wurde. Jetzt vergab der Gemeinderat nötige Außenputz- und Malerarbeiten an die Firma Lorenz (Kitzingen).

• Über Sanierung, Umbau und Erweiterung der Grundschule Willanzheim informierte Dorsch den Gemeinderat. Dieser befürwortete einstimmig die Mittagsbetreuung.

• Einige Anmerkungen hatte der Rechnungsprüfungsausschuss nach der Prüfung des Rechnungsjahres 2015. So wurde beispielsweise die Anschaffung von Klauenschleifscheiben für 7,80 Euro hinterfragt. Dorsch versicherte, dass deren Einsatz sich tatsächlich für bestimmte Arbeiten – Abschleifen von Bänken – bewährt habe. Der Rechnungsprüfungsausschuss wünschte auch eine Anpassung bestimmter Haushaltspositionen an die tatsächlichen Ausgaben. Des Weiteren hatte er eine doppelt bezahlte Rechnung entdeckt. Alle Punkte sind laut Dorsch mittlerweile in Ordnung gebracht, weswegen einer Entlastung nichts im Wege stand.

• Zum Abschluss der Flurbereinigung Wässerndorf II wird am renovierten Backhäuschen eine Gedenktafel angebracht, wofür die Gemeinde die Hälfte der Kosten trägt.