Prichsenstädter auf Exkursion

Seit der Stolpersteinverlegung in Prichsenstadt – die an ehemalige jüdische Bürger erinnern – bestehen persönliche Kontakte nach Thüngen: Sowohl Frieda Fleischmann (geb. Strauß) als auch Martha Traubel (geb. Stein), die mit ihren Familien am 22. April 1942 von Prichsenstadt und Altenschönbach über Würzburg nach Krasnystaw in Ostpolen deportiert und dort ermordet wurden, stammen aus Thüngen. Auf Initiative des Arbeitskreises Stolpersteine war der Verein Alt Prichsenstadt auf Tour nach Thüngen und Arnstein, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt. Mit dabei waren Bürgermeister René Schlehr und Pfarrer Erich Eyßelein.

In Thüngen gab es von Kristina Ackermann, die sich um die Aufarbeitung der Vergangenheit bemüht, und Bürgermeister Lorenz Strifsky eine zweistündigen Führung zu ehemaligen jüdischen Stätten. Außerdem lernten sie die Burg- und Schlossanlage kennen, die noch heute von den Familien der Freiherrn von Thüngen bewohnt wird. Es folgte ein Rundgang durch das Dorf mit der Besichtigung der ehemaligen Synagoge sowie der Geburtshäuser von Frieda Fleischmann und Martha Stein. Zum Abschluss nahm man am Planplatz das Denkmal für die Opfer der Weltkriege und des Nationalsozialismus in Augenschein und war von dieser Art des Gedenkens beeindruckt.

Ein Gedenkstein könnte eine Alternative zu einzeln verlegten Stolpersteinen sein, so die Mitteilung.

Weiter ging es nach Arnstein, wo Altbürgermeister Roland Metz die Sehenswürdigkeiten des Städtchens zeigte. Höhepunkt war die Besichtigung der ehemaligen Synagoge, die 1819 im Stil des Klassizismus erbaut, mehrfach renoviert und schließlich im Jahr 1905 mit sehenswerten Jugendstilmalereien ausgestaltet wurde. Nachdem sich die Israelitische Kultusgemeinde Arnstein schon etwa 1935 aufgelöst hatte, wurde die Synagoge im Frühjahr 1938 verkauft und blieb deshalb beim Novemberpogrom 1938 unbeschädigt. Sie diente dann als Wohn- und Geschäftshaus und kam 1994 in den Besitz der Stadt Arnstein, die sie in den Folgejahren mit großem finanziellen Aufwand in einen ursprungsnahen Zustand zurückbauen und renovieren ließ. Seit 2012 dient die ehemalige Synagoge – weit und breit einmalig in ihrer Art – als Erinnerungs-, Lern- und Gedächtnisort sowie als Raum für kulturelle Veranstaltungen in Arnstein.