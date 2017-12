Präzise Töne und leiser Humor

Passend zum weihnachtlichen Anlass flogen die Schneeflocken bei der Anfahrt in das kleine Dorf mit der Kirchenburg: Zwei leise Virtuosen boten ihren Zuschauern am Samstag in Tiefenstockheim ein etwas anderes musikalisches Vorweihnachtsvergnügen.

Der Puppenspieler Thomas Glasmeyer gibt den Professor in hinterhältig betulichem Ton, der die Pointen ganz nebenbei verliert. Pianist Helge Barabas, ebenfalls mit dem Doktortitel geschmückt aus Anlass des Abends, schlägt die Tasten mit der passenden stoischen Ungerührtheit an, obwohl so manches der von ihm arrangierten, vielerlei musikalische Anspielungen bereithaltenden Stücke in schwungvollen Boogie-Woogie-Rhythmus übergeht. Vermeintlich gelehrt leitet Glasmeyer das kleine Publikum im intimen, 30 Plätze fassenden Musikraum des Tastenkollegs durch die Programmnummern, die allesamt um Weihnachten kreisen.

Altistin aus Pappmaché

Es beginnt mit einem „frontalen Ansingen des Christbaumes“ in Gestalt eines alten Stückes – obwohl, ob es wirklich alt ist, wagt man zu bezweifeln. Schnell lernt man, dass man dem vermeintlich so verbindlichen Conferencier am besten gar nichts glaubt. Sonst findet man sich allzu schnell dabei wieder, dass man in gepflegtem „Hochsächsisch“ die vermeintliche Urschrift eines Musikstückes aus dem 16. Jahrhundert mitsingt, das ein Forscher namens von Aufschnitt gefunden haben will.

Das Vortrags-Konzept wird schnell erweitert. Glasmeyer parliert, singt, liest und spielt, mit angenehmer, geschulter Stimme. Schon in der zweiten Nummer leistet eine Puppen-Dame mit enormen Pappmachébrüsten im züchtigen Blumenkleid ihm Gesellschaft, die er mit den angemessenen Gesten durch ihren Part als Altistin geleitet.

Barabas bietet musikalisch vielfach inspirierte, zwischen den Zeiten, Liedern und Stilen schillernde Musikstücke. Dann wieder reitet er in den Hintergrund und beschränkt sich darauf, den BR3-Jingle für eine vermeintliche Hörfunkaufzeichnung in von mal zu mal verzerrterer, düstererer, schrillerer und endlich ersterbender Manier einzufügen in die Lesung Glasmeyers.

Der Weihnachtsdackel

Beim ersten Stück geht es um eine Geschichte des zeitgenössischen Autors Herbert Rosendorfer. Dessen „Briefe in die chinesische Vergangenheit“ sind bekannt und gehörten zu den Bestsellern der 80er Jahre. Glasmeyer trägt den unbekannteren „Weihnachtsdackel“ vor. In der thematisch passenden Story belagert ein Dackeltier, von den mit ihm beschenkten, frisch gebackenen Besitzern für tollwütig gehalten, die Familie über die Feiertage. Hunger, Durst, psychologischer Krieg, Scheidung, Entlassung und Pleite sind die todkomische Folge der Eskalation.

Im zweiten Teil des Abends dann lässt Glasmeyer den französischen Klassiker des feinen menschlichen Humors, Alphonse Daudet, zu Wort kommen, der vom Treiben des Teufels ausgerechnet an Weihnachten erzählt. Seine auf Understatement abgestellte Vortragsweise wird auch diesem Text gerecht.

Ein eingespieltes Team

Man muss schon genau hinsehen um zu erkennen, dass die beiden Herren viel Freude an ihrer Arbeit antreibt. Der stoisch die Tasten streichelnde, unauffällig seine gehaltvollen kleinen Melodien vortragende Barabas erlaubt sich erst in der Pause das erste Lächeln. Glasmeyer und er arbeiten nicht das erste Mal zusammen. Zu ihrem Repertoire gehört etwa auch ein Krimi-Programm.

Zu Herzen gehend und leise

Barabas solo führt neben seinen Auftritten als Pianist und der Unterrichtsarbeit bei diversen Gelegenheiten durch Aspekte der Musikgeschichte in musikalischen Vorträgen über Ragtime und Bach und ist über die Region für seine gelungene Interpretation von Filmmusik für Stummfilmklassiker bekannt. Auch Glasmeyer ist ein beschäftigter Mann und mit seinem Puppentheater vor Weihnachten noch in Ludwigsburg, Würzburg und Bamberg zu sehen.

In Tiefenstockheim wollen sie den Zuhörern, liebevoll als „Studenten und Gasthörer“ des vermeintlichen musikhistorischen Vortrages tituliert, einen ihren eigenen Worten nach „zu Herzen gehenden und leisen“ Abend bieten. Dieses eine Mal darf man der Ankündigung glauben, auch wenn der eine oder andere Fuß im Boogie-Rhythmus unweigerlich mitzuwippen beginnt. Der Abend ist in der Tat zu Herzen gehend altmodisch, leise in der Präsentation seiner Pointen und ganz und gar unaufdringlich, was die musikalische Kompetenz angeht, die hinter dem kleinen Vergnügen steckt. Ehe man es sich versieht, hat man etwas über das Weihnachtsoratorium von Bach gelernt. Hat einen ganzen Strauß Melodien in einem Klavierstück voller Anspielungen und Facetten präsentiert bekommen. Hat man vergnügt gelächelt. Trotz der Ankündigung wird der Abend nicht anstrengend und dauert auch nicht bis „weit nach Mitternacht“. Nach sanften eineinhalb Stunden wird man in eine inzwischen klare, schneefreie Adventsnacht entlassen – für die gefahrlose Heimfahrt.