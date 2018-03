Prächtige Stimmung beim 47. Obervolkacher Weinfest

(fp) Prächtige Stimmung herrschte am Wochenende beim 47. Obervolkacher Weinfest, trotz mehrfachen Gewitters. Am Freitagabend empfing Weinprinzessin Maria Leipold die Ehrengäste im Weingut ihrer Eltern. Zahlreich waren die Weinhoheiten und Symbolfiguren aus der Region zum Empfang gekommen, um mit der charmanten Weinprinzessin und ihren beiden „Bodyguards“, den Landsknechten Willi Bedenk und Michael Staudt, den Startschuss für die Schoppenfete zu geben. Stellvertretender Landrat Robert Finster freute sich mit den Veranstaltern und würdigte deren Einsatz. Zweite Bürgermeisterin Gerlinde Martin hatte für die Obervolkacher Vereine ein dickes Lob parat. Die gut funktionierende Dorfgemeinschaft sei der Garant für die erfolgreiche Weinfestgeschichte. „Ohne Euch wäre das Weinfest nicht möglich“, wandte sie sich an die Festleiter Herbert Blattner und Karlheinz Steinl sowie die Helfer. Angeführt von den Oberspiesheimer Musikanten zogen die Gäste zum Festplatz. Dort eröffnete Maria Leipold mit einem Trunkspruch den Schoppenreigen, dessen Finale am heutigen Montag mit der Stadtkapelle Volkach und einem Wunderkerzenabschied steigt.