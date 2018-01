Posaunenchor Nenzenheim feierte seine Jubilare

Insgesamt 195 Jahren im Dienst des Nenzenheimer Posaunenchors wurde beim alljährlichen Marktplatzkonzert gedacht – verteilt auf nur drei Mitglieder. Während Fritz Klein und Friedrich Schuhmann jeweils seit 60 Jahren mitspielen, bringt es Fritz Rabenstein auf stolze 75 Jahre. Damit ist der einstige Gastwirt – wie berichtet – der dienstälteste Bläser in einem evangelischen Posaunenchor. Grund genug für Erich Eyßelein (links), stellvertretender Landesobmann des Verbands evangelischer Posaunenchöre, Markt Einersheims Dekan Ivo Huber (rechts) und Dekanatskantorin Marianne Schmidt, den Jubilaren (von links) Fritz Rabenstein, Fritz Klein und Friedrich Schuhmann Glückwünsche, Präsente und Urkunden zu überbringen. Rund 100 Besucher erlebten dabei ein zweistündiges Konzert des Posaunenchors, der in der Regel in Gottesdiensten und bei feierlichen Anlässen im Dorf zu hören ist. Für das Konzert in der Dorfmitte hatte der Chor extra einige weltliche beschwingte Stücke einstudiert. Foto: Carmen Lechner