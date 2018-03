Posaunenchöre in Leipzig und Wittenberg unterwegs

(ela) Die Posaunenchöre Kleinlangheim und Neuses am Berg waren zusammen auf dem Kirchentag anlässlich des 500-jährigen Reformations-Jubiläums und unterwegs in Leipzig und Wittenberg. Sie musizierten zusammen mit bis zu 15 000 Bläsern bei den Veranstaltungen des Kirchentags, wird der Presse mitgeteilt. Das Bild zeigt die Bläser vor dem Konzert auf dem Augustusplatz in Leipzig am Brunnen vor dem Gewandhaus. Die Gruppe mit 13 Bläsern aus Neuses /Kleinlangheim leiteten Edith Fink-Ziegler und Heinrich Stier (Bildmitte).